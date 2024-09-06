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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» увеличил число поездок до более 70 млн за 8 месяцев

Пользователи платформы «МТС Юрент» за 8 месяцев 2024 г. совершили более 70 млн поездок, что более чем на 50% выше, чем за аналогичный период 2023 года и больше чем за весь 2023 г. Количество поездок в городах собственных операций «Юрент» выросло на 68%.

В конце августа общее количество локаций, в которых работают самокаты «МТС Юрент», достигло 181, что на 41 больше, чем в начале 2024 г.

Общее количество пользователей, совершивших хотя бы 1 поездку в сезоне 2024 на платформе «МТС Юрент», на конец августа превысило 6,3 млн человек.

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«МТС Юрент» также активно развивает сервис аренды павербанков. К концу августа количество станций, где можно арендовать зарядку, превысило 6 тыс.. Сейчас это второй по количеству станций сервис в России после «Бери Заряд!». С начала запуска сервиса в апреле станции павербанков «МТС Юрент» появились в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске, Новокузнецке, Самаре и Тольятти, и ряде других городов. Сервис каждый месяц показывает двукратный рост аренд. При этом около 60% аренд пришлось на август.

«За 8 месяцев 2024 г. мы уже сделали больше поездок, чем за весь 2023 г., показав рост более 50% по всем географиям. Мы также продолжаем развивать новые направления бизнеса, в том числе павербанки. На сегодняшний день количество станций, представленных в «МТС Юрент» превысило 6 тыс., и мы планируем до конца как минимум удвоить их количество», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

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