Сервис «Бери Заряд!» выяснил, почему россиянине не хотят покупать IPhone 15

Сервис «Бери Заряд!» узнал у жителей России, планируют ли они покупать последний iPhone от Apple. Компания опросила две тыс. мужчин и женщин старше 18 лет по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Бери Заряд!».

Результаты опроса показали, что приобрести iPhone 15-го поколения планируют лишь 38% респондентов, в то время как 62% россиян не спешат обзаводиться новым гаджетом.

Главной причиной, из-за которой россияне не могут или не хотят приобрести новый iPhone — высокая стоимость телефона. Напомним, цены на IPhone 15 стартуют от 120 тыс. рублей. На втором месте — желание в ближайшее время купить смартфон других брендов. Многих опрошенных также устраивает текущая модель их телефонов, поэтому они не видят смысла в покупке «яблочного» флагмана, а другие планируют приобрести более раннюю версию iPhone (например, 14 или 13 iPhone). Некоторым респондентам не нравится внешний вид, цвет и размер нового iPhone.

Популярной причиной, которая мотивирует россиян купить новый айфон, стали функции и возможности, которые может предложить телефон. На втором месте — проблемы в работе уже имеющегося смартфона, который стал хуже работать и нуждаться в обновлении. Четверть желающих купить новый гаджет от Apple поделились, что нуждаются в более мощном iPhone, чтобы заниматься фотографией, играть, работать и учиться. Меньшинство россиян заявили, что хотят приобрести последний гаджет от Apple, чтобы быть в тренде.

Почему россияне не хотят приобрести новый iPhone?

Почему россияне не хотят приобрести новый iPhone? (можно было выбрать несколько вариантов) Процент от числа опрошенных Новый 15 iPhone слишком дорогой 26,70% Планирую приобрести смартфон другого бренда 21,50% Моя текущая модель телефона меня устраивает 15,80% Планирую приобрести более раннюю версию iPhone (Например, 14 или 13 iPhone) 13% Мне не нравится внешний вид или размер или цвет нового айфона 11,90% Другая причина 22%

Сервис «Бери Заряд!»

Почему россияне хотят приобрести новый iPhone?

Почему россияне хотят приобрести новый iPhone? (можно было выбрать несколько вариантов) Процент от числа опрошенных Я хочу получить новые функции и возможности, которые предлагает новый iPhone 46,40% Мой смартфон стал хуже работать и нуждается в обновлении 32,40% Мне нужен более мощный iPhone для определенных задач (фотографии, игр, работы и учебы) 26,30% Хочу быть в тренде 16,20% Другая причина 3,40%

Сервис «Бери Заряд!»

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Аналитики также выяснили, что сейчас смартфоны от Apple есть только у четверти россиян (25%), в то время как более половина опрошенных — 68% — пользуются телефонами других марок. 7% респондентов рассказали, что в прошлом они имели iPhone, но сейчас перешли на технику от других брендов.

Самой популярной моделью оказались телефоны 2019 года выпуска — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — ими пользуются 20% российских «яблочников». На втором месте по популярности у россиян оказались телефоны 2017-2018 года: iPhone X, Xs, Xs Max и XR. Их предпочитают 16% респондентов. На третьем месте расположились iPhone 7 и 7 Plus (13%), а на четвертом — iPhone 12, Mini, 12 Pro и Pro Max (12%). Пятерку лидеров закрывает прошлогодние смартфоны: iPhone 14, Plus, 14 Pro и Pro Max (11%).