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Сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» увеличил количество зарядных станций в Новосибирске с 14 до 721 за два месяца

Сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» увеличил количество зарядных станций в Новосибирске с 14 до 721 за два месяца. В 52 раза увеличилось количество станций с пауэрбанками, создав таким образом «сеть» по обеим сторонам реки для удобства пользователей. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Бери заряд!».

Компании удалось в кратчайший период занять новую позицию в регионе благодаря сотрудничеству с бывшим франчайзи-партнером Get Energy. Это крупнейший франчайзи-партнер сети, который давал 30% выручки и в октябре 2024 г. присоединился к «Бери заряд!». Сейчас у последнего порядка 5000 станций в Сибири, 721 из которых – в Новосибирске.

«На протяжении последних нескольких лет мы активно развивали нишу пауэрбанк-шеринга и вкладывались в перспективный сервис. Мы видим большой потенциал рынка, подтверждающийся спросом, поэтому нам важно иметь надежного партнера в долгой перспективе с кем можно вести прямой, честный диалог», ˗ сказал Артем Арганов, франчайзи-партнер сервиса «Бери заряд!» в Сибири.

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В приложении сервиса можно увидеть активные станции на карте, посмотреть, сколько пауэрбанков доступно для аренды, и сориентироваться по фото локации. Стоимость аренды составит 100 руб. в первый час, 100 руб. – оставшиеся сутки и 200 руб. последующие сутки. Зарядные станции расположены в торговых центрах, кафе и ресторанах, продуктовых магазинах, около метро и т. д.

«Мы тщательно подходим к выбору партнера, с которым будем работать по франшизе. Он должен подходить не только по формальным признакам – платежеспособности, стратегическим планам и окупаемости, но и по неформальным – прозрачности коммуникации, готовности совместно развивать сервис и своего рода человечности. Мы всегда ведем открытый диалог и готовы помочь в любой ситуации, найти компромиссное решение для обеих сторон», - сказала Елена Самсонова, руководитель регионального развития сети «Бери заряд!».

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