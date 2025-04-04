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Деньги Вперед

Деньги Вперед


04.04.2025 Российские частоты для 5G в заложниках у телевизионщиков. Они просят выкуп в сотни миллиардов 1
31.01.2023 «Мегафон» потратил больше миллиарда на покупку собственного партнера 1
21.04.2022 «Авито работа» добавила сервис частых выплат от «Деньги вперед» 2
28.01.2022 «Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером 1
27.01.2022 «Мегафон» купил 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера 1
19.08.2020 Target Global вложил $1 млн в финтех-стартап «Деньги Вперед» 2
03.07.2020 Mail.ru выпустила приложение, в котором можно перехватить денег до зарплаты 1
17.04.2020 Средства для взлома популярного на карантине Zoom продаются за умопомрачительные суммы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Деньги Вперед и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9111 3
Квантера 5 3
Quantum-A 5 3
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 21 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
VK - Mail.ru Group 3470 2
8357 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
Apple Inc 12205 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1469 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
Google LLC 11886 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 1
Яндекс - Бери Заряд! 20 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1058 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Платежный Центр РНКО 53 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 1
Visa International 1953 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 927 1
Smelborn Enterprises 2 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1068 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14239 3
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 30 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5191 3
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 27 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51799 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21533 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 234 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1798 2
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1589 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5372 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 429 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28350 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5122 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1172 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1239 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 725 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11353 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2256 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1492 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6297 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12738 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1923 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 332 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 243 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 1
Microsoft Windows 15812 1
Apple iOS 7907 1
Apple - App Store 2917 1
VK - Mail.ru PayDay 10 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Google Play - Google Store - Android Market 3323 1
Google Android 14160 1
Apple macOS 2087 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
МегаФон Мегадиск 8 1
Гужиков Павел 3 2
Стискин Константин 2 2
Кумпель Артем 35 1
Усманов Алишер 301 1
Водясов Алексей 222 1
Воронин Павел 140 1
Рензяев Константин 64 1
Соболев Александр 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146936 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2393 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6794 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48694 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11104 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 389 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 110 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5159 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13846 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 10 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1925 1
Forbes - Форбс 843 1
Академия перемен 6 3
Умназия 3 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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