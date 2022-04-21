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«Авито работа» добавила сервис частых выплат от «Деньги вперед»

Онлайн-платформа «Авито работа» в партнерстве с финтех-компанией «Деньги вперед» запускают сервис частых выплат — новый формат выплаты заработанных денег. В его основе лежит принцип, что каждый сотрудник имеет возможность получать фактически заработанные деньги в удобное для него время, не дожидаясь дня выплаты зарплаты или аванса. «Авито работа» стала первой среди платформ по поиску работы и персонала, реализовавшей подобный сервис. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для подключения сервиса работодателю необходимо быть клиентом «Авито Работы»;

оставить заявку на подключение в личном кабинете аккаунта компании на платформе; установить плагин частых выплат в «» систему или любую другую учетную систему компании.

После подключения, вакансии будут выделяться специальным значком «Частые выплаты». При этом, компании не несут никаких издержек: сервис бесплатный, он легко интегрируется с любой учетной системой и не создает дополнительной нагрузки на бухгалтерию. Функция доступна для клиентов «Авито Работы», у которых размещено более пяти вакансий на платформе. Перечень компаний будет расширяться.

«Последние несколько лет рынка труда можно охарактеризовать периодом, когда сервисы и работодатели идут навстречу потребностям людей. Партнерство с командой “Деньги вперед” даст возможность жителям нашей страны более гибко распоряжаться заработанными деньгами и формировать подушку финансовой безопасности. А компаниям — дополнительный инструмент в привлечении соискателей и снижении текучести. Уверен, что возможность получать заработанные средства в любой день станет привычкой уже в ближайшее время», — сказал Артем Кумпель, управляющий директор «Авито работы».

Сотрудники смогут запросить средства через личный кабинет на «Авито» и получить их на карту, оплатив фиксированную комиссию. При этом сотрудник получает доступ к своим фактически заработанным средствам, а не берет кредит у компании. Для подключения необходимо заполнить заявление в бухгалтерии на своей работе.

«В последнее время нам всем стало еще важнее ощущать себя в финансовой стабильности и безопасности. Поэтому неудивительно, что возможность получать заработанные деньги в любой день, а не два раза в месяц, уже входит в топ-5 важнейших факторов вакансий. Мы в “Деньги вперед” стремимся повышать уровень финансовой грамотности, прививать осознанное управление средствами максимальному количеству людей, а также снижать напряжение, которое вызывает долговая нагрузка, в 2021 году превышавшая 35% дохода россиян. Мы рады, что вместе с “Авито работа” сможем облегчить финансовое бремя для миллионов сотрудников подключенных к платформе компаний», — отметил Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед».

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Безопасность

Актуальность ежедневных выплат растет с учетом средней медианной зарплаты в России, достигшей в 2021 г. 35 тыс. рублей. По данным «Авито», в феврале 2022 г. вакансии с ежедневными выплатами вошли в пять самых популярных запросов у соискателей в России, при этом 52% соискателей хотят получать зарплату чаще двух раз в месяц.

Возможность получать зарплату в любой день повышает количество откликов от 2,5 до девяти раз по некоторым вакансиям, а затраты на наем персонала снижают на 60%.

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«Авито» — платформа для коммерции в России. Каждую секунду на «Авито» совершается порядка девяти сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений. На платформе «Авито работа» зарегистрировано свыше 1,5 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса В разделе «Авито работа» 3,9 млн объявлений: 3,4 млн резюме и около 500 тыс. вакансий.

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Цифровизация

«Деньги вперед» — первый сервис в России, с которым сотрудники могут получить зарплату в любой день. Благодаря возможности получить свои деньги в любой момент текучка персонала снижается в среднем на 41%, а отклики на вакансии с опцией выплат по требованию по некоторым позициям увеличивается до девяти раз.

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