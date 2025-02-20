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Индексная книга (каталог) CNews*
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CPaaS Cloud Communication Platform-as-a-Service коммуникационные платформы как сервис

CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис


20.02.2025 Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11% 1
04.04.2024 Выручка от услуг ВАТС MCN Telecom по итогам 2023 г. увеличилась на 17,9% 2
30.11.2023 MCN Telecom создал Телеграмм-бота для клиентской поддержки на основе ИИ 1
31.10.2023 Василий Сажко, МТТ: Наша цель — стать лидером в b2b-коммуникациях 2
11.08.2023 Центр ИТ-компетенций «Мегафона» внедрил решения «Киберпротекта» 1
31.05.2023 MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии 1
06.04.2023 Запущенная в коммерцию платформа МТС Exolve привлекла свыше 3000 разработчиков 2
31.01.2023 МТС хочет стать русским Twillio. Оператор запустил облачную телеком-платформу 3
31.01.2023 «Мегафон» потратил больше миллиарда на покупку собственного партнера 1
27.12.2022 MCN Telecom заработал в Иванове 1
27.04.2022 Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года 1
01.03.2022 В МТТ назначен генеральный директор 1
28.01.2022 «Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером 1
27.01.2022 «Мегафон» купил 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера 1
15.11.2021 Sifox разработала для «Мегафона» сервис «Голосовая почта в Telegram» 2
27.10.2021 Cisco представила новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience 2
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 2
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
29.06.2021 Коммуникационные технологии изменились навсегда: 7 главных трендов 2
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов 3
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 1
04.03.2020 Voximplant обновил визуальный конструктор для автоматизации коммуникаций 2
07.08.2018 Вышло новое корпоративное издание TelcoJournal 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
26.10.2017 MCN Telecom расширил присутствие в Северо-Западном федеральном округе 1
25.10.2017 MCN Telecom расширил присутствие в Северо-Западном федеральном округе 1
04.10.2017 В 2018 г. мировые траты на ИТ достигнут $3,7 трлн 1
04.08.2017 Как зарабатывать на телеком-платформе 1
31.07.2017 Ориентация на клиента становится верной стратегией выживания в кризис 2
27.06.2017 Петр Якубович -

Бизнес ищет новый подход для общения с «мобильным» клиентом

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Публикаций - 30, упоминаний - 43

CPaaS и организации, системы, технологии, персоны:

МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 99 11
МегаФон 8944 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 8
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 6
Telegram Group 2022 4
Квантера 5 4
Ростелеком 9746 3
Quantum-A 5 3
Деньги Вперед 7 3
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 20 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Voximplant - Фастком 24 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
ФОРС - Центр разработки 638 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Yandex - Яндекс 7419 1
Google LLC 11825 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит Интеграция 190 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Питерская группа связистов 435 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Cisco Systems 5122 1
Citrix Systems 813 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 198 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Infobip - Инфобип 9 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
DataCore Software 31 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 204 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Ростех - Автоматика Концерн 1645 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 856 2
ЦИАН - CIAN 137 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 985 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1778 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Альтернатива Капитал 14 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
ПромСвязьКапитал 83 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 16
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1079 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3904 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8503 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 11
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Microsoft Windows 15722 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5455 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9885 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5422 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 865 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5994 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8661 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3672 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 1
Английский язык 6658 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7536 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8756 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1792 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4490 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6991 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1244 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 316 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1956 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 10 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 630 1
Forbes - Форбс 828 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
Gartner - Гартнер 3561 1
Forrester Research 821 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Академия перемен 6 3
Умназия 3 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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