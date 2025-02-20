CPaaS Cloud Communication Platform-as-a-Service коммуникационные платформы как сервис
CPaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
|Мельников Александр 87 6
|Галактионова Инесса 75 3
|Айларов Алексей 10 1
|Зубов Евгений 12 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Шипов Савва 101 1
|Летунов Илья 49 1
|Иванов Антон 76 1
|Исанин Антон 30 1
|Настасенко Марина 9 1
|Ливинский Владимир 6 1
|Рудских Дмитрий 10 1
|Максимов Дмитрий 9 1
|Василеьв Евгений 1 1
|Лаврентьев Роман 1 1
|Пирогов Владимир 11 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Васильев Евгений 119 1
|Шевченко Владимир 147 1
|Patel Jeetu - Патель Джиту 11 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Пронин Антон 11 1
|Соболев Александр 12 1
|Рензяев Константин 63 1
|Воронин Павел 139 1
|Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
|Боев Леонид 2 1
|Усманов Алишер 301 1
|Алдошин Олег 27 1
|Малин Тимур 6 1
|Биккужин Рамиль 43 1
|Якубович Петр 1 1
|Алексеев Антон 32 1
|Николаев Станислав 2 1
|Брантов Михаил 2 1
|Сажко Василий 19 1
|Тадевосян Давид 1 1
|Ледянкин Павел 1 1
|Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 10 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 630 1
|Forbes - Форбс 828 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|Gartner - Гартнер 3561 1
|Forrester Research 821 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
|Академия перемен 6 3
|Умназия 3 3
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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