CNewsMarket подготовил очередной рейтинг Telecom API, востребованной технологии для управления каналами связи, включая голосовые вызовы, SMS и мессенджеры, социальные сети и электронную почту. В ходе сравнения оценивалась как базовая функциональность, так и продвинутые возможности сервиса с использованием инструментов искусственного интеллекта.

CNewsMarket публикует ежегодный обзор сервисов на базе Telecom API. Механизм API (Application Programming Interface) подразумевает открытый набор правил, описывающий способы взаимодействия различных программных решений между собой. Под Telecom API обычно понимается телекоммуникационная платформа, обеспечивающая возможность интеграции коммуникационных сервисов (голосовых или текстовых) с ПО заказчика.

Telecom API обязателен к использованию в компаниях с большим объемом входящих вызовов — например, в розничных банках и страховом бизнесе (КАСКО, ОСАГО), службах приема заказов (доставка, такси и т.п.), маркетплейсах, колл-центрах и т.п. Принцип открытости означает, что клиент может настроить интеграцию со своим уникальным набором программных приложений. Так, например, можно отправлять SMS, инициировать голосовые вызовы или перенаправлять входящие вызовы на определенные номера, используя сложную логику переадресации без меню, обычно недоступную для традиционных инструментов типа IVR.

Современные телеком-провайдеры не ограничиваются предоставлением классических сервисов (Карусель, PreMedia, Инкогнито и т.п.) и регулярно расширяют область применения Telecom API. Для подготовки рейтинга CNewsMarket мы рассматриваем более 40 критериев, в том числе интеллектуальные и аналитические возможности (такие как речевая аналитика, использование больших данных), а также оцениваем качество технической поддержки клиентов.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг провайдеров Telecom API. Структура баллов Подробнее: Обзор «Telecom API 2025» Функциональность Проверки и обнаружения Интеграции Поддержка 365 60 45 65 340 50 45 50 325 40 45 55 330 40 45 40 305 30 45 65 295 40 45 60 325 10 30 70 215 20 15 25 220 15 35

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

API Каскадных рассылок (Текст+Голос)

API Массовых рассылок (Текст)

IP-телефония VoIP

Media API

Messaging API

Numbering API

PreMedia

SIP API

SMS API

SMS SMPP

SMS Рассылка

Включение/отключение услуг по API (дублирование функций ЛК)

Запись разговоров – API для получения записи разговора, конвертация в нужный формат

Инкогнито (сокрытие настоящего номера абонента)

Интеллектуальная обработка входящей связи

История звонков

Карусель

Маршрутизация входящих звонков (CFM)

Мессенджер для переписки текстом

Онлайн события о звонке

Речевая аналитика

Собственная нумерация и сетевая инфраструктура

Транскрибирование

Черные/белые списки

«Этикетка»: транслирование на аппарате вызываемого, название компании

2. Проверки и обнаружения:

На этапе установления вызова

В ходе разговора

Возможность настройки поведения при обнаружении АИ

Проверка номера на основании Big Data

Вычисление вероятности ответа в случае звонка

Проверка номера: принадлежность к оператору, региону, признак переноса (MNP)

3. Интеграции:

Web/Mob Voice SDK & Push API — инструменты интеграции телефонии (прием и совершение звонков) в Web/Mob приложение клиента

Интеграция с CRM

Интеграция с голосовыми роботами и голосовыми помощниками

4. Поддержка:

Количество сотрудников техподдержки в штате

Наличие более одной линии ТП

Открытая документация/база знаний на сайте компании

Программы обучения для партнеров и пользователей

Режим ТП 24*7

Регулярные (бесплатные) вебинары

Топ-5 российских провайдеров Telecom API 2025 Место Компания Платформа Итоговый балл 1 МТС Exolve (АО «МТТ»)

МТС Exolve 535 2 Voximplant Voximplant 485 3 Телфин Телфин 465 4 MCN Telecom

MCN Telecom

455 5 Mango Office Mango Office 445

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга Telecom API второй год подряд становится МТС Exolve. Облачная платформа для автоматизированных коммуникаций бизнеса с клиентами была запущена в начале 2023 г. Возможности платформы оптимизированы для организации омниканальной стратегии, есть механизмы гибкой настройки цепочек и реализации сложных интеграций с использованием технологий искусственного интеллекта. Техническая поддержка также на высоком уровне — набор средств разработки (SDK) и развернутая API-документация размещены в открытом доступе, есть различные программы обучения.

Второе место — у платформы Voximplant. Разработчик позиционирует решение как многофункциональную коммуникационную платформу как сервис (CPaaS) для создания и масштабирования любых коммуникационных приложений. Пользователям доступны расширенные функции для создания персонализированных клиентских взаимодействий без необходимости строить собственную инфраструктуру. Платформа предоставляет инструменты для интеграции голосовой и видеосвязи, SMS, мессенджеров непосредственно в собственное программное окружение.

На третьем месте с небольшим отрывом от второго находится провайдер «Телфин». Помимо широкого спектра функциональных возможностей, к сильным сторонам компании можно отнести качественную клиентскую поддержку — в штате оператора около 50 инженеров ТП, проводятся бесплатные вебинары, а документация, описывающая программный интерфейс, размещена в открытом доступе.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов

1. Функциональность API



API Каскадных рассылок (Текст+Голос) - массовая рассылка СМС сообщений в комбинации с голосовым информированием



API Массовых рассылок (Текст) – массовая рассылка СМС сообщений



Media API - загрузка звукового файла или текста (TTS) по API для информирования



Messaging API - API по отправке сообщений в мессенджеры



Numbering API – выбор, вывод витрины в своем ПО и резерв и покупка, удаление нумерации по API



SIP API – покупка по API SIP-учеток, гибкая настройка входящей (CFM) и исходящей связи (АОН)



SMS API – отправка и прием СМС по API



SMS SMPP - отправка и прием СМС по SMPP



Включение/отключение услуг по API (дублирование функций ЛК)



Запись разговоров – API для получения записи разговора, конвертация в нужный формат



Интеллектуальная обработка входящей связи – перенаправление входящего вызова по правилам и инструкциям, полученным от клиентского API в момент поступления вызова



История звонков - получение по API истории звонков за определенный интервал времени



Онлайн события о звонке - отправка по API событий по звонку: начали звонить, разговор, завершен и пр.



Речевая аналитика - получение результатов речевой аналитики по API



Транскрибирование – предоставление по API текста записанного разговора



2. Интеграции



Web/Mob Voice SDK & Push API – инструменты интеграции телефонии (прием и совершение звонков) в Web/Mob приложение клиента



Интеграция с CRM



Интеграция с голосовыми роботами и голосовыми помощниками

15 баллов за каждый вариант 1. Базовые возможности сервиса



IP-телефония VoIP



SMS Рассылка



Запись разговоров



Инкогнито (сокрытие настоящего номера абонента)



Информирование звонящего и принимающего вызов абонента - PreMedia



Карусель (автоматическая подстановка городских и мобильных номеров при исходящих звонках)



Маршрутизация входящих звонков (CFM)



Мессенджер для переписки текстом



Наличие Личного кабинета



Речевая аналитика



Собственная нумерация и сетевая инфраструктура



Транскрибирование



Черные/белые списки



“Этикетка”: транслирование на аппарате вызываемого, название компании (вместе с номером)



2. Обнаружение автоинформаторов (автоответчиков, умных голосовых помощников)



В ходе разговора



Возможность настройки поведения при обнаружении АИ



На этапе установления вызова



3. Проверка вызываемого номера до начала звонка



Вычисление вероятности ответа в случае звонка



Проверка номера на основании Big Data



Проверка номера: принадлежность к оператору, региону, признак переноса (MNP)



4. Поддержка пользователей



Наличие более одной линии ТП



Наличие программы обучения для партнеров и пользователей



Открытая документация/база знаний на сайте компании



Регулярные (бесплатные) вебинары



Техподдержка 24*7

10 баллов за каждый вариант Количество сотрудников технической поддержки в штате менее 5 = 5 баллов



5-49 = 10 баллов



50-100 = 15 баллов



Более 100 = 20 баллов

