CNewsMarket подготовил очередной рейтинг Telecom API, востребованной технологии для управления каналами связи, включая голосовые вызовы, SMS и мессенджеры, социальные сети и электронную почту. В ходе сравнения оценивалась как базовая функциональность, так и продвинутые возможности сервиса с использованием инструментов искусственного интеллекта.
CNewsMarket публикует ежегодный обзор сервисов на базе Telecom API. Механизм API (Application Programming Interface) подразумевает открытый набор правил, описывающий способы взаимодействия различных программных решений между собой. Под Telecom API обычно понимается телекоммуникационная платформа, обеспечивающая возможность интеграции коммуникационных сервисов (голосовых или текстовых) с ПО заказчика.
Telecom API обязателен к использованию в компаниях с большим объемом входящих вызовов — например, в розничных банках и страховом бизнесе (КАСКО, ОСАГО), службах приема заказов (доставка, такси и т.п.), маркетплейсах, колл-центрах и т.п. Принцип открытости означает, что клиент может настроить интеграцию со своим уникальным набором программных приложений. Так, например, можно отправлять SMS, инициировать голосовые вызовы или перенаправлять входящие вызовы на определенные номера, используя сложную логику переадресации без меню, обычно недоступную для традиционных инструментов типа IVR.
Современные телеком-провайдеры не ограничиваются предоставлением классических сервисов (Карусель, PreMedia, Инкогнито и т.п.) и регулярно расширяют область применения Telecom API. Для подготовки рейтинга CNewsMarket мы рассматриваем более 40 критериев, в том числе интеллектуальные и аналитические возможности (такие как речевая аналитика, использование больших данных), а также оцениваем качество технической поддержки клиентов.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- API Каскадных рассылок (Текст+Голос)
- API Массовых рассылок (Текст)
- IP-телефония VoIP
- Media API
- Messaging API
- Numbering API
- PreMedia
- SIP API
- SMS API
- SMS SMPP
- SMS Рассылка
- Включение/отключение услуг по API (дублирование функций ЛК)
- Запись разговоров – API для получения записи разговора, конвертация в нужный формат
- Инкогнито (сокрытие настоящего номера абонента)
- Интеллектуальная обработка входящей связи
- История звонков
- Карусель
- Маршрутизация входящих звонков (CFM)
- Мессенджер для переписки текстом
- Онлайн события о звонке
- Речевая аналитика
- Собственная нумерация и сетевая инфраструктура
- Транскрибирование
- Черные/белые списки
- «Этикетка»: транслирование на аппарате вызываемого, название компании
2. Проверки и обнаружения:
- На этапе установления вызова
- В ходе разговора
- Возможность настройки поведения при обнаружении АИ
- Проверка номера на основании Big Data
- Вычисление вероятности ответа в случае звонка
- Проверка номера: принадлежность к оператору, региону, признак переноса (MNP)
3. Интеграции:
- Web/Mob Voice SDK & Push API — инструменты интеграции телефонии (прием и совершение звонков) в Web/Mob приложение клиента
- Интеграция с CRM
- Интеграция с голосовыми роботами и голосовыми помощниками
4. Поддержка:
- Количество сотрудников техподдержки в штате
- Наличие более одной линии ТП
- Открытая документация/база знаний на сайте компании
- Программы обучения для партнеров и пользователей
- Режим ТП 24*7
- Регулярные (бесплатные) вебинары
Лидером рейтинга Telecom API второй год подряд становится МТС Exolve. Облачная платформа для автоматизированных коммуникаций бизнеса с клиентами была запущена в начале 2023 г. Возможности платформы оптимизированы для организации омниканальной стратегии, есть механизмы гибкой настройки цепочек и реализации сложных интеграций с использованием технологий искусственного интеллекта. Техническая поддержка также на высоком уровне — набор средств разработки (SDK) и развернутая API-документация размещены в открытом доступе, есть различные программы обучения.
Второе место — у платформы Voximplant. Разработчик позиционирует решение как многофункциональную коммуникационную платформу как сервис (CPaaS) для создания и масштабирования любых коммуникационных приложений. Пользователям доступны расширенные функции для создания персонализированных клиентских взаимодействий без необходимости строить собственную инфраструктуру. Платформа предоставляет инструменты для интеграции голосовой и видеосвязи, SMS, мессенджеров непосредственно в собственное программное окружение.
На третьем месте с небольшим отрывом от второго находится провайдер «Телфин». Помимо широкого спектра функциональных возможностей, к сильным сторонам компании можно отнести качественную клиентскую поддержку — в штате оператора около 50 инженеров ТП, проводятся бесплатные вебинары, а документация, описывающая программный интерфейс, размещена в открытом доступе.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
