МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ

МТС объявляет о закрытии сделки по приобретению за 5,0 миллиардов рублей 100% акций ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком» (МТТ), федерального провайдера интеллектуальных телеком- и ИТ-решений для бизнеса, входящего в топ-10 крупнейших телеком-компаний России.

Помимо классических B2B- и межоператорских телеком-услуг МТТ занимает в России лидерские позиции в предоставлении интеллектуальных услуг для бизнес-клиентов на основе коммуникационных платформ CPaaS и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API.

Компания предоставляет интегрируемые с клиентскими системами взаимодействия CRM виртуальные АТС (ВАТС), позволяющие заменить офисные автоматические телефонные станции и перевести в облако различные корпоративные телеком-сервисы; решения Telecom API для интеграции и эффективного управления многоканальными клиентскими коммуникациями: виртуальные номера, управление вызовами, голосовые боты, управление сообщениями через мессенджеры и SMS, E-mail маркетинг.

«Мировой рынок виртуальных АТС и Telecom API растет стремительными темпами от 15 до 20 процентов в год. В России рынок платформенных решений только начинает развиваться и в ближайшие годы будет расти быстрее глобального, а МТТ уже является одним из ведущих игроков в этих сегментах. С покупкой актива мы сможем в минимальные сроки интегрировать в нашу B2B-линейку продуктов перспективные решения МТТ, что позволит через несколько лет вывести МТС в лидеры российского рынка виртуальных АТС и Telecom API. Интеграция решений МТТ поможет нам усилить позиции в таких направлениях как интернет-торговля, доставка и логистика товаров, медицинские учреждения, продажа и бронирование билетов, службы такси – там, где организациям и бизнесу необходимо оперативно и без сбоев взаимодействовать с обширной клиентской базой в быстро меняющихся условиях», - отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

«Мы прошли колоссальный путь от «тяжеловесного» транзитного оператора до лидера рынков Telecom API и Unified Communications и в России. И мы видим, что выбор в пользу инновационной стратегии МТТ, нацеленной на завоевание этих динамично растущих рынков, оказался верным. Оба направления активно развиваются и в ближайшем будущем их ждет взрывной рост. Сделка с МТС позволит открыть новую страницу в истории компании МТТ. Синергия компетенций в области телекоммуникаций, голосовых услуг и облачных сервисов открывает новые возможности для цифровой трансформации бизнеса клиентов наших компаний», - сказал генеральный директор МТТ Евгений Васильев.

Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение ФАС.