Индексная книга (каталог) CNews*
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Albato Альбато
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|29.07.2026
|«VK Реклама» добавила анализ качества лидов 1
|27.04.2022
|Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Albato и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - YClients - УайКлаентс 69 1
|МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 112 1
|МойСклад - Логнекс 123 1
|SalesPlatform 4 1
|1С-Рарус 979 1
|RetailCRM - РитейлДрайвер 44 1
|UMI - UMI.CMS 43 1
|YUcrm - Ю-СРМ 4 1
|Envybox - EnvyCRM 2 1
|Google Android 15224 1
|Apple iOS 8570 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 766 1
|Qsoft - amoCRM 153 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.