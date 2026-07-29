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Albato Альбато

Albato - Альбато

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2026 «VK Реклама» добавила анализ качества лидов 1
27.04.2022 Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Albato и организации, системы, технологии, персоны:

VK - YClients - УайКлаентс 69 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 112 1
МойСклад - Логнекс 123 1
SalesPlatform 4 1
1С-Рарус 979 1
RetailCRM - РитейлДрайвер 44 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 39 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1304 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13233 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29651 1
MarTech - Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 77 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26257 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5275 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9275 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64948 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12202 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28217 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8688 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1265 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 724 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7002 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3571 1
UMI - UMI.CMS 43 1
YUcrm - Ю-СРМ 4 1
Envybox - EnvyCRM 2 1
Google Android 15224 1
Apple iOS 8570 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 766 1
Qsoft - amoCRM 153 1
Мельников Александр 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 165773 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 1
Английский язык 7027 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12289 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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