Voximplant обновил визуальный конструктор для автоматизации коммуникаций

Voximplant выпустил Voximplant Kit – новый продукт для автоматизации клиентского опыта. Визуальный конструктор, не требующий навыков программирования, позволяет бизнесу настраивать сложные сценарии входящих и исходящих звонков, подключать виртуальных ассистентов и интегрировать телефонию с любыми сторонними сервисами. Рутинные операции вроде подтверждения доставки или ответов на типичные вопросы клиентов можно передать роботу без потери в качестве – процесс внедрения решения занимает 1-2 дня от регистрации до запуска в работу.

По оценкам аналитического агентства IDC, рынок CPaaS (Cloud Communication Platform-as-a-Service) составил $4,56 млрд на 2019 г. и обещает вырасти на 39% к 2023 г. Драйвером роста становится стремление компаний улучшать клиентский опыт – своевременные ответы, омниканальность, персонализированное взаимодействие. В первую очередь это касается голосовых коммуникаций, поскольку большинство потребителей до сих пор предпочитают телефон другим видам связи.

«Voximplant Kit предоставляет широкий набор инструментов для автоматизации коммуникаций из коробки. Сервис помогает бизнесу улучшить клиентский опыт без существенных затрат и привлечения технических специалистов, – сказал Алексей Айларов, CEO Voximplant. – Мы переосмыслили способ построения коммуникационных решений, сделав передовые возможности Voximplant доступными в интуитивно понятном визуальном конструкторе».

Сервис использует технологии синтеза речи ведущих провайдеров – Google, «Яндекса», «Тинькофф», Amazon – и включает более 120 различных голосов. Voximplant также обеспечивает распознавание голоса в реальном времени для более чем 80 языков, а Dialogflow Connector позволяет применять возможности искусственного интеллекта Google для создания умных виртуальных операторов.

Функциональность предыдущей версии – Smartcalls – была значительно усовершенствована в связи с огромным спросом со стороны более чем тысячи клиентов. Релиз Voximplant Kit включил в себя: улучшенный пользовательский интерфейс, более простой и понятный для создания сценариев; пошаговые руководства по созданию различных автоматизированных кампаний звонков; новые функции настройки и управления исходящими кампаниями; новые языки для синтеза и распознавания речи; тестирование сценария в реальном времени, что делает отладку и устранение неполадок намного проще и быстрее.