Центр ИТ-компетенций «Мегафона» внедрил решения «Киберпротекта»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решений «Киберпротекта» развёрнута в компании «Квантера». Это единый центр ИТ-компетенций мобильного оператора «Мегафон», который разрабатывает сложные высоконагруженные телеком-платформы, геоплатформы, сервисы цифровой защиты, запатентованные Deep-Tech услуги, технологические продукты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, а также облачные решения (CPaaS).

У компании возникла необходимость внедрить новые отечественные ИТ-решения для защиты ИТ-инфраструктуры, предназначенной для решения задач в части предоставления корпоративных сервисов, которая включает в себя серверы Bare Metal, хосты и виртуальные машины на платформе VMware vSphere, а также рабочие станции.

Пересмотреть подход к защите данных ИТ-команду компании подтолкнул ряд причин, в том числе запреты и ограничения зарубежных разработчиков ПО, а также риски, связанные с возможными нештатными ситуациями на системах хранения информации и ЦОДах. Всё это создало предпосылки для выбора отечественного решения с широкой функциональностью, защитой от человеческого фактора и оперативным восстановлением данных при форс-мажорах.

«Нам было необходимо масштабируемое инфраструктурное решение для резервного копирования, восстановления и хранения данных, удовлетворяющее достаточно жёстким требованиям: стабильная и надёжная работа, лёгкое встраивание в инфраструктуру и быстрая работа, защита рабочих нагрузок, мгновенное восстановление, поддержка разных файловых систем и многое другое. Также была важна возможность самостоятельного развёртывания систем. Отмечу, мы выбирали именно отечественное ПО. Это было одним из ключевых требований», — отметил руководитель отдела информационной инфраструктуры компании «Квантера» Павел Ледянкин.

Из представленных на рынке ИТ-решений под набор требований подошли продукты компании «Киберпротект» — система резервного копирования «Кибер бэкап» и гиперконвергентная система «Кибер инфраструктура», универсальное и масштабируемое решение для хранения любых видов данных.

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Сегодня новые программные комплексы в «Квантере» обеспечивают защиту данных из разных источников: из корпоративных и финансовых информационных систем, с физических и виртуальных серверов, персональные данные. ПО помогает разработчикам резервировать до 10 ТБ важнейших данных компании.

Развёртывание нового программного продукта у сотрудников ИТ-подразделения «Квантеры» заняло 10 дней. Инженеры компании уже успели оценить преимущества продуктов компании «Киберпротект». Они отмечают надёжную и бесперебойную работу системы, продуманность опций и высокую скорость резервного копирования. Программные продукты «Киберпротекта» доказали свою эффективность в нештатных ситуациях. Лицензии на продукты поставил «Системный софт» — партнер «Киберпротекта».

«Могу отметить удобное управление и возможности интеграции новых продуктов: все решения «Киберпротекта» легко встроились в нашу инфраструктуру. Система прошла проверку в реальных условиях, на практике доказав свои преимущества перед конкурентами. Повторился инцидент, когда из-за человеческого фактора были удалены данные, — их удалось быстро восстановить с помощью «Кибер бэкапа» и «Кибер инфраструктуры». Защита сработала отлично», — сказал Павел Ледянкин.