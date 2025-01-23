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Сажко Василий



23.01.2025 «МТС Exolve» расширила возможности своей платформы 1
20.11.2024 МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей 1
17.10.2024 МТС запустила услугу «Авторизованный вызов» 1
28.08.2024 «МТС Exolve» запустила сервис проверки доступных и активных номеров 1
26.07.2024 МТС Exolve поможет повысить производительность колл-центров 1
25.06.2024 МТС Exolve расширил возможности API платформы 1
23.05.2024 «МТС Exolve» упростит обратную связь 1
24.04.2024 Онлайн-аутентификация «МТС Exolve» стала доступна с помощью «МТС ID» 1
21.02.2024 «МТС Exolve» запустила сервис звонков из приложений 1
08.02.2024 МТС Exolve научилась переводить звонки в текст 1
24.01.2024 МТС Exolve запускает каскадные рассылки 1
31.10.2023 Василий Сажко, МТТ: Наша цель — стать лидером в b2b-коммуникациях 1
17.10.2023 МТТ продолжает развивать свою виртуальную АТС 1
30.08.2023 МТТ реализовал отправку SMS на платформе «МТС Exolve» 1
20.04.2023 МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов 1
13.04.2023 МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей 1
19.01.2023 МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox 1
17.07.2018 Voximplant добавила расширенные возможности для роботизированных обзвонов в сервис Smartcalls 1
08.02.2018 Voximplant представила ПО для кампаний роботизированных обзвонов 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Сажко Василий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 15
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 8
Voximplant - Фастком 24 2
VK - YClients - УайКлаентс 39 1
Yandex - Яндекс 7348 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Ozon Fresh 23 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 802 1
ЦИАН - CIAN 132 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8462 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8560 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12019 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 6
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 285 6
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1072 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2130 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5299 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1455 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6771 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5258 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1045 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4999 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3388 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2881 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1983 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24137 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11129 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 981 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 346 2
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5037 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 544 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1943 1
МТС Exolve 68 15
Voximplant Smartcalls 3 2
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 2
MTT Telecom API 21 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
Google Android 13997 1
Apple iOS 7810 1
МТС ID 37 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Айларов Алексей 10 1
Транков Алексей 1 1
Хачикян Кристина 2 1
Федулов Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 1
Европа 21771 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1475 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1619 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2254 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 853 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 1
Английский язык 6635 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3419 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6402 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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