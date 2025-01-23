Сажко Василий
Сажко Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 15
|МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 8
|Voximplant - Фастком 24 2
|VK - YClients - УайКлаентс 39 1
|Yandex - Яндекс 7348 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
|Ozon Fresh 23 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 802 1
|ЦИАН - CIAN 132 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144310 6
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 1
|Европа 21771 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1475 1
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