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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199446
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Хачикян Кристина

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Отечественные сертификаты оставьте себе. Россияне нашли замену сайтам банков, неработающим в Chrome и Safari 1
01.06.2023 «Мегафон» стал партнером финансовой платформы «Банки.ру» 1
13.04.2023 МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хачикян Кристина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 1
МегаФон 10760 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7896 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3275 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22956 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13935 1
API Telecom - API Телеком 45 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13337 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3263 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4181 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26283 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9304 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9931 1
МТС Exolve 151 1
Сажко Василий 29 1
Соболев Александр 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166373 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53521 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1596 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1863 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7432 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18172 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2761 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 94 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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