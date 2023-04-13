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МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил решение «Защита номера» финансовой платформе «Банки.ру». Решение на базе сервисов платформы «МТС Exolve» позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей, приобретающих банковские продукты через «Банки.ру».

«Банки.ру» всегда уделяет большое внимание защите персональных данных пользователей. Дистанционное оформление банковских продуктов требует современного решения для защищенной коммуникации клиентов и представителей, а также контроля и анализа звонков. Внедрение сервиса позволило не только повысить уровень защиты, но и сохранить удобство пользования нашими сервисами», – сказала решение директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы «Банки.ру» Кристина Хачикян.

Решение было реализовано через интеграцию платформы «МТС Exolve» с «Банки.ру». Благодаря интеграции система через Telecom API связывает специалистов курьерской службы с пользователем «Банки.ру», не раскрывая номер телефона пользователя.

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«Мы реализовали данное решение индивидуально под потребности оператора финансовой платформы «Банки.ру», – отметил директор по продуктам МТТ Василий Сажко. – Такие уникальные интегрированные коммуникационные решения для наших клиентов стали возможны благодаря экспертизе команды разработки, а также широкому функционалу нашей новой коммуникационной платформы «МТС Exolve».

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