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Цифровизация Бизнес-приложения
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«МТС Exolve» расширила возможности своей платформы

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, дополнил свою платформу новыми возможностями. Теперь клиенты «МТС Exolve» смогут отправлять SMS прямо из интерфейсов популярных CRM-систем, таких как «Битрикс24» и amoCRM.

Пользователи смогут реализовать как единичную отправку клиенту SMS из своих CRM-систем, так и осуществлять массовую рассылку SMS по списку клиентов.

Это решение значительно расширяет возможности бизнеса в области маркетинга и клиентского обслуживания, позволяя быстро и удобно отправлять сообщения о распродажах, приглашения на мероприятия, информацию о работе в праздничные дни и т.д.

С новым функционалом отправлять рассылки непосредственно из CRM смогут сотрудники отдела продаж, маркетинга или поддержки, без привлечения разработчика.

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Цифровизация

«Наша платформа предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов, – сказал директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. – Внедрение возможности отправки SMS-сообщений из CRM-систем является очередным шагом к решению коммуникационных задач клиентов и повышению эффективности их бизнес-процессов. Мы уверены, что новый функционал поможет нашим клиентам быстрее и эффективнее взаимодействовать с их аудиторией».

Кроме того, в личном кабинете «МТС Exolve» появилась возможность выгружать истории SMS. Это позволяет анализировать эффективность рассылок, формировать индивидуальные отчёты и подводить итоги кампаний в привычных для пользователей таблицах, что повысит удобство и эффективность работы команд в таких отраслях как туризм, медицина, строительство, производство и других.

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