МТС Exolve поможет с логистикой грузоперевозок

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил сервис синтеза и отправки голосовых сообщений для ITECO, одной из компаний на российском рынке грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Решение позволяет с помощью автоматизированных голосовых сообщений оповещать водителей об изменениях в заявках: переносе времени загрузки, изменении адреса доставки, смене маршрута и других.

Сервис охватывает более 7000 водителей по всей стране, обеспечивая бесперебойную доставку необходимой информации и повышая эффективность коммуникации с водителями.

Специалисты МТС Exolve изучили задачи клиента и создали индивидуальное решение, которое по API-запросу от клиента автоматически синтезирует текст сообщения с помощью технологии преобразования текста в речь, после чего совершается звонок на номер водителя с озвучиванием информации. Кроме того, реализована возможность переключения на оператора: если водителю требуется уточнение или обратная связь, он может связаться с диспетчером прямо во время звонка, не прерывая сессию.

«Внедрение голосового информирования позволило ITECO повысить эффективность логистических процессов, улучшило взаимодействие с водителями и снизило нагрузку на диспетчеров. Голосовые уведомления — это надежный способ доставить важную информацию быстро и в понятной форме, особенно в дорожных условиях», — сказал Василий Сажко, директор по продуктам МТС Exolve.

«Для компании с распределенным автопарком и более чем 3000 рейсов ежедневно критически важно обеспечивать своевременную и точную передачу информации водителям. Решение МТС Exolve позволило усилить нашу систему оповещений, повысить надежность коммуникаций и минимизировать операционные риски. Теперь водители получают инструкции не только через push-уведомления в приложении, но и в формате голосовых сообщений в нужный момент, что повысило скорость реакции и качество сервиса», — отметил Дмитрий Калашников, генеральный директор ООО «ИТЕКО Россия».