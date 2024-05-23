«МТС Exolve» упростит обратную связь

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, реализовал новые возможности для пользователей услуги Callback API. Callback API – это программный интерфейс для управления обратными звонками, который позволяет гибко и быстро менять настройки сервиса для работы в разных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис Callback или «Обратный звонок» востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматизировать и оптимизировать процессы связи. В частности, он дает возможность клиенту оставить на сайте заявку с просьбой перезвонить ему.

С новым релизом сервиса Callback API пользователи смогут не только оперативно связываться с клиентом, но и проигрывать информационное аудиосообщение, настраивать отображаемый при поступлении звонка номер для абонентов, установить время ожидания ответа – то есть максимально адаптировать возможности сервиса под потребности бизнеса.

Теперь можно проиграть информационное аудиосообщение как для звонящего, так и для принимающего вызов абонента. Например, сообщить оператору о том, что его сейчас соединят с посетителем сайта для консультации по определённому вопросу, а клиента поблагодарить за обращение и предупредить, что все разговоры записываются.

Кроме того, теперь можно настроить отображаемый при поступлении звонка номер для обоих абонентов. Это позволит сохранить конфиденциальность, так как ни оператор, ни посетитель сайта не будут знать номера друг друга.

Можно также установить время ожидания ответа до сброса звонка, что поможет не терять время на долгие дозвоны. Помимо этого, сервис позволяет указать несколько номеров операторов, чтобы гарантировать, что звонок будет принят хотя бы одним из них, если остальные заняты.

С новым функционалом бизнесу будет легче и удобнее вести персонализированный диалог с клиентами, сохранять конфиденциальность в общении и эффективно распределять время работы сотрудников.

«На практике мы знаем, что услуга Callback или «Обратный звонок» значительно упрощает связь бизнеса с клиентами. Она востребована в тех сферах, где для клиента важен живой диалог, например, в ЖКХ, ритейле и ecommerce, банковской сфере, – сказал директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. – С новым релизом сервиса пользователи смогут не только оперативно связываться с клиентом, но и анализировать статистику звонков и работу операторов, быстро менять настройки для взаимодействия с клиентами в различных сценариях».