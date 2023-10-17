МТТ продолжает развивать свою виртуальную АТС

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, расширил возможности своей виртуальной АТС, обеспечив интеграции с универсальными и отраслевыми CRM, а также предложил пользователям новые сервисы. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Теперь для интеграций доступны 70+ наиболее популярных на рынке CRM-систем – Битрикс24, amoCRM, YClients, а также специализированные из разных сегментов: медицина, доставка, e-commerce и др.

Кроме того, разработчики МТТ добавили в виртуальную АТС такие сервисы, как «Комнаты аудиоконференций» и «Автоинформирование». Для организации аудиоконференций достаточно позвонить на городской телефонный номер, специально выделенный для участников переговоров. В одной виртуальной переговорной можно собрать до 100 человек. Для проведения конференции можно приобрести номер 8-800, звонки на такой номер будут бесплатными. Управлять сервисом можно из личного кабинета пользователя ВАТС, дополнительного оборудования услуга не требует.

Другим полезным сервисом является «Автоинформирование». Это решение позволяет упростить и автоматизировать звонки клиентам. В личном кабинете можно загрузить аудиофайл с голосовым сообщением, добавить список номеров, настроить расписание, и платформа сама дозвонится и оповестит клиентов. Кроме того, можно воспользоваться статистикой по обзвону и сгенерировать аудиозапись из текста.

Функционал виртуальной АТС от МТТ позволяет настроить голосовое меню, распределять звонки по нужным специалистам, сохранять записи разговоров, вести и анализировать статистику по звонкам, принимать и переадресовывать звонки, в том числе и через мобильное приложение, что повышает эффективность бизнес-процессов в сфере продаж и обслуживания.

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«Развитие цифровых сервисов, которые максимально отвечают потребностям рынка и клиентов, является одним из наших приоритетов, – сказал директор по продуктам МТТ Василий Сажко. – Теперь подключать номера, управлять пакетами услуг и производить индивидуальные настройки сервисов в личном кабинете стало еще быстрее и удобнее. Мы продолжаем работать над развитием услуг на платформе виртуальной АТС, функционал которой решает задачи бизнес-клиентов разного масштаба, с тем, чтобы они могли использовать наши коммуникационные решения в своих отраслях».

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АО «МТТ» («Межрегиональный транзиттелеком») – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы VoiceBox, сервисы коммуникационной платформы МТС Exolve, такие как обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, месседжинг и др.