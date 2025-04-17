МТС Exolve расширяет возможности платформы для бизнес-клиентов

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, дополнил свою платформу инструментами для повышения гибкости управления входящими вызовами и контактности бизнеса с клиентами. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Теперь у пользователей платформы появится возможность настроить через личный кабинет переадресацию на несколько номеров или SIP ID, что позволит более эффективно распределять входящие звонки и минимизировать время ожидания для клиентов. Кроме того, будет доступна функция проигрывания аудиосообщения звонящему, принимающему или обоим абонентам: это может быть полезная информация о времени ожидания, инструкции или другие важные сообщения.

Также пользователи смогут получить по API данные о мобильном номере своего клиента, включая код региона, в котором была выдана SIM-карта. Это позволит рассчитать стоимость голосовых и текстовых рассылок и сделать их более эффективными. Кроме того, можно получить информацию о том, был ли номер перенесен от одного оператора к другому, что также поможет оптимизировать расходы и более адресно обращаться к аудитории.

Помимо этого, добавилась возможность проверить актуальность и доступность мобильного номера от всех операторов в любом регионе России. Для повышения контактности с клиентами на платформе был внедрен API-метод получения коэффициента активности абонентов, который варьируется от ноля до единицы, где ноль обозначает самую низкую активность, а единица — самую высокую. Эта модель даст клиентам более полное представление о статусе номеров в их базе и позволит актуализировать телефонную базу перед рассылкой, чтобы убрать из нее неактивные номера, понять, в какое время лучше звонить и более целенаправленно вести клиентские коммуникации.

«Обновление от МТС Exolve направлено на увеличение гибкости управления входящими вызовами и повышение контактности, что, в свою очередь, позволит бизнесу более эффективно обрабатывать звонки и укреплять связь с клиентами, — сказал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко. — МТС Exolve продолжит развивать свою платформу и дополнять сервисами, позволяющими бизнесу улучшать взаимодействие с клиентами».