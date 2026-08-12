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Lovelock John-David Лавлок Джон-Дэвид

СОБЫТИЯ


12.08.2026 Максим Радюков -

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

 1
05.09.2024 Облачные магнаты держат мир в дураках. Облака бесполезны: они отнимают у бизнеса собственную ИТ-инфраструктуру и не экономят ему деньги 2
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 2
12.11.2020 Аналитики рассказали, с каких секторов начнется восстановление ИТ-рынка 2
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 2
13.07.2020 Глобальную ИТ-отрасль ждет жесткий обвал 2
29.05.2020 Рынок ИТ: умеренный рост может смениться резким падением 2
13.05.2020 В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов 4
30.12.2019 Прогноз: 2020 год будет лучше 2019-го. И в России, и в мире 2
08.08.2019 Gartner хоронит ЦОДы. Но не все 3
04.10.2017 В 2018 г. мировые траты на ИТ достигнут $3,7 трлн 2
18.11.2016 Аналитики: Brexit и победа Трампа способствуют росту ИТ-рынка 2
08.04.2016 Вместо обещанного роста аналитики предсказали в 2016 г. падение ИКТ-рынка 2
01.07.2015 Мировому ИКТ-рынку предрекли серьезное падение в 2015 г. 2
30.11.2007 Борцы с пиратами возьмутся за виртуальные машины 1

Публикаций - 15, упоминаний - 31

Lovelock John-David и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25779 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Google LLC 12698 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
SIGNificant Signature Solutions GmbH 11 1
Ростелеком 10954 1
Amazon Inc - Amazon.com 3280 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 649 1
Softline - Софтлайн 3746 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7075 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 1
Крок - Croc 1964 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1352 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 359 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 137 1
Canalys 236 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2952 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5667 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2880 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1598 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12914 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24431 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18138 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26266 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10206 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53938 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3337 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9311 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33511 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12857 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2369 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10683 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26819 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2743 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2417 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22952 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2052 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35038 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1260 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15438 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8702 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7217 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8274 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13065 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1316 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8520 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1308 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7540 1
DevaaS - DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 35 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1562 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7706 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6219 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 39 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 116 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 335 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14773 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1241 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3724 1
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
МегаФон Наши люди 49 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
Microsoft Windows 10 1940 1
Microsoft Azure 1527 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Statista 264 1
Оганесян Артак 31 2
Машурин Сергей 22 1
Яхина Ирина 40 1
Обухов Александр 78 1
Яшин Дмитрий 14 1
Козловский Андрей 12 1
Atwal Ranjit - Атвал Ранджит 8 1
Новиков Юрий 10 1
Мельников Алексей 74 1
Сорокин Максим 16 1
Спаринапти Антон 16 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Прохоров Фёдор 83 1
Minton Stephen - Минтон Стивен 4 1
Федюшина Любовь 2 1
Самойлов Юрий 75 1
Оганесян Ашот 152 1
Березин Максим 144 1
Калинин Александр 189 1
Moore Susan - Мур Сьюзен 2 1
Генс Филипп 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 166330 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19155 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 2
Германия - Федеративная Республика 13222 2
Франция - Французская Республика 8178 2
США - Флорида - Орландо 129 1
Европа 24969 1
Земля - планета Солнечной системы 10867 1
Ирландия - Республика 1052 1
Африка - Африканский регион 3643 1
Ближний Восток 3155 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 1
Нидерланды 3746 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6171 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6599 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16082 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53507 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 3
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 972 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5114 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11330 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7042 2
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3095 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10889 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8849 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18166 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4022 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3358 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2013 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8494 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5727 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7821 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12313 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8079 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3133 1
The Register - The Register Hardware 1784 2
ZDnet 663 1
Gartner - Гартнер 3659 13
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3963 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
Forrester Research 834 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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