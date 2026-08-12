Индексная книга (каталог) CNews*
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Lovelock John-David Лавлок Джон-Дэвид
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 31
Lovelock John-David и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2952 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 2
|Оганесян Артак 31 2
|Машурин Сергей 22 1
|Яхина Ирина 40 1
|Обухов Александр 78 1
|Яшин Дмитрий 14 1
|Козловский Андрей 12 1
|Atwal Ranjit - Атвал Ранджит 8 1
|Новиков Юрий 10 1
|Мельников Алексей 74 1
|Сорокин Максим 16 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Minton Stephen - Минтон Стивен 4 1
|Федюшина Любовь 2 1
|Самойлов Юрий 75 1
|Оганесян Ашот 152 1
|Березин Максим 144 1
|Калинин Александр 189 1
|Moore Susan - Мур Сьюзен 2 1
|Генс Филипп 54 1
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|ZDnet 663 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724444.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724444.
Создано именных указателей - 199388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.