Облачные магнаты держат мир в дураках. Облака бесполезны: они отнимают у бизнеса собственную ИТ-инфраструктуру и не экономят ему деньги

Отказ бизнеса от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облаков оказался очень плохой идеей. Компании, решившие сэкономить на своем личном «железе» и его обслуживании и перенести всю инфраструктуру в чужие облака, теперь вынуждены платить владеющим им интернет-гигантам, услуги которых регулярно и стремительно дорожают.

С облаков на землю

Массовый перенос компаниями по всему миру своей ИТ-инфраструктуры в чужие облачные сервисы оказался едва ли не аферой. Отказавшись от поддержки собственного «железа» и стека программ, бизнес нарвался на постоянно растущие траты на облако хотя эта схема преподносилась (и продолжает преподноситься) владельцами облаков как действенный способ компаниям снизить свои расходы. На это указывает исследование британской облачной компании Civo, о котором пишет The Register.

По информации издания, ИТ-администраторы серьезно задумываются над тем, был ли перевод инфраструктуры компании в сторонние облака оправдан в финансовом плане. Недоумение вызывает лишь то, что, подобными вопросами задаются ИТ-шники, а не финансовые директора или СЕО.

Цифры обманывать не станут

Эксперты Civo опросили несколько организаций, которые отказались от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облачного сервиса. Результаты опроса оказались весьма резонансными – выяснилось, что более 33% респондентов считают такой переход, мягко говоря, неэффективным с точки зрения оптимизации расходов компании.

Nebius В ряде случаев вложения в собственную ИТ-инфраструктуру могут оказаться меньше затрат на облачные сервисы

Свыше 50% опрошенных подчеркнули, что выбор облака привел к росту расходов на ИТ-инфраструктуру. Вот только теперь это не свои «железо» и софт, а серверы, стоящие в далеких ЦОДах и принадлежащие совсем другим компаниям.

Основное недовольство высказывается в адрес трех крупнейших игроков мирового облачного рынка – американских корпораций Amazon, Microsoft и Google, которые в I квартале 2024 г. (1 января – 31 марта) удерживали 31%, 25% и 11% соответственно (данные Statista.com). Другими словами, всего лишь три корпорации из всего лишь одной страны мира владеют 67% глобального рынка облачных сервисов.

В отчете Civo сказано, что все три ключевых игрока очень сильно повысили цены на свои услуги. В качестве примера приводится базовый кластер из трех узлов с 200 ГБ постоянного хранилища и трафиком на 5 ТБ. В Microsoft Azure стоимость такого сетапа выросла с $1278,58 в 2022 г. до $1458,68 в 2024 г. Google за тот же период повысил цены $1107,61 до $1250,35, тогда как Amazon – с $1142,46 до $1234,59.

Профит потерялся

ИТ-администраторы компаний, между своей инфраструктурой и облаками выбравшие облако, были уверены, что отдача от такого подхода со временем будет расти, то есть пользоваться облачными сервисами будет выгоднее в финансовом плане. Но, как пишет The Register, реальность оказалась совсем другой.

Приведенный в отчете Civo пример наглядно демонстрирует, что цены на облачные сервисы растут быстрее инфляции, которая в США по итогам 2023 г. составила, по официальным данным, около 4,1%. При этом какие-либо новые опции, хоть как-либо оправдывающие рост цен в глазах клиентов, тарифные планы облачных компаний за указанный период не приобретали.

Главное – найти крайнего

Вице-президент по аналитике исследовательской компании Gartner Джон Дэвид-Лавлок (John David-Lovelock) очень быстро нашел оправдание нынешним махинациям облачных сервисов с ценами. «Контроль затрат, основанный на эксплуатации центров обработки данных в больших масштабах, был частью первоначального маркетингового предложения, и за прошедшие 15 лет он себя оправдал: стоимость облачных продуктов была стабильной и либо снижалась, либо добавлялись новые функции по той же цене», – сказал он (цитата по The Register). Но, по его словам, в последние годы все сильно изменилось. «Быстрый рост стоимости электроэнергии после пандемии в сочетании с ростом стоимости квалифицированного ИT-персонала привел к тому, что облачные сервисы столкнулась с новым давлением, и бремя затрат пришлось переложить с ЦОДов на поставщика платформы, с поставщика платформы на поставщика программного обеспечения и в итоге с поставщиков программного обеспечения на клиентов», – добавил Дэвид-Лавлок.

Иначе говоря за возросшие расходы облачных компаний теперь расплачиваются ее клиенты, которые с самого начала хотели не тратить, а экономить.

Кто обзывается, тот сам так называется

Все три американских облачных гиганта, упомянутых в отчете Civo, осведомлены и нем и, вероятно, успели ознакомиться с его содержимым. Однако Google и Microsoft официально отказались комментировать его.

Тем временем представитель неназванного ЦОДа решил не отмалчиваться. Впрочем, его смысл его комментария соответствует значению детской фразы «говоришь на меня – переводишь на себя». По его словам, цифры в отчете взяты с потолка (the figures seemed cherry-picked), а у клиентов облачных сервисов есть немало возможностей сэкономить, в том числе и за счет «использования зарезервированных экземпляров» (customers using reserved instances could realize significant savings).

Amazon Web Services, лидер мирового облачного рынка, в отличие от своих конкурентов, все же решил не игнорировать отчет Civo. Его представители заявили The Register: «Поставщики ИT-услуг нередко рекламируют свои услуги, сравнивая свои цены в с нашими, что в итоге поощряет дальнейшую ценовую конкуренцию. AWS (Amazon Web Services — прим. CNews) снижал цены 134 раза с момента своего запуска в 2006 г.». Они добавили также, что сервис продолжал снижать цены, «постоянно повышая свою надежность, доступность, безопасность и производительность». «Вместе с этим AWS предлагает инструменты управления, которые упрощают клиентам мониторинг и оптимизацию их расходов на облако», – подытожили в Amazon Web Services.

Раньше надо было думать

То, что облачные сервисы, заманив в свои сети тысячи оставшихся без своей инфраструктуры компаний по всему миру, в итоге начнут повышать свои расценки, было более чем очевидно, притом уже довольно давно. Так, аналитическая компания Canalys еще в 2022 г. публиковала прогноз о том, что цены на облачные услуги в обозримом будущем могут подскочить на треть.

Но теперь, спустя два года с публикации этого прогноза, эксперты считают, что компании уже не смогут «слезть с облачной иглы». Такого мнения, придерживается, в частности, вице-президент по аналитике исследовательской компании Gartner Джон Дэвид-Лавлок.