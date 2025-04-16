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SIGNificant Signature Solutions GmbH



16.04.2025 Трамп убивает самую важную в мире компанию для производства чипов. Пошлины вселили неопределенность, выручка рухнула 1
05.09.2024 Облачные магнаты держат мир в дураках. Облака бесполезны: они отнимают у бизнеса собственную ИТ-инфраструктуру и не экономят ему деньги 1
04.10.2023 Российский хакер сжег паспорт, чтобы не было соблазна уехать за границу. ФБР дает $10 млн за его голову 1
28.07.2008 ЭОС начала продажу решений SIGNificant для биометрической подписи 2
26.03.2008 8 апреля откроется форум «Весенний документооборот – 2008» 1
25.03.2008 8 апреля пройдет форум «Весенний документооборот – 2008» 1
18.03.2008 8 апреля пройдет форум «Весенний документооборот – 2008» 1
31.10.2007 В Москве прошла конференция «Осенний документооборот-2007» 1
12.03.2007 Рождается новое поколение аналоговой электроники 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

SIGNificant Signature Solutions GmbH и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1183 5
Microsoft Corporation 24776 4
Canon 1403 4
Pirit - Пирит 84 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 3
IBM - International Business Machines Corp 9463 3
Oracle Corporation 6747 3
Fujitsu 2043 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Eastman Kodak - Кодак 496 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
TI - National Semiconductor 123 1
X Corp - Twitter 2875 1
Google LLC 11904 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 1
Canalys 232 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Самараэнерго - Газбанк АКБ 3 1
Альфа-Банк 1787 1
Мосэнерго ПАО 128 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Unsplash 936 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3318 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1149 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4895 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1545 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2514 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12329 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2945 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1180 1
Сервер приложений - Application server 338 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3467 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 1
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Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11069 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6506 1
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ЭОС Весенний документооборот 14 3
ЭОС Осенний документооборот 24 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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