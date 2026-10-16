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4G LTE LTE LAA Licensed-Assisted Access LTE-сети на Wi-Fi-частотах

СОБЫТИЯ

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16.10.2026 Хакеры украли у властей данные о гражданах за 50 лет 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
25.04.2019 Ericsson и «Мотив» объявили о начале сотрудничества в сфере 5G 1
26.02.2019 МТС и Ericsson готовят первые запуски сетей 5G в 2019 году 2
22.02.2019 МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей 2
22.02.2019 Малые соты Nokia обеспечат оптимальное покрытие 5G 1
31.10.2018 «Билайн» и Nokia будут совместно развивать технологии 5G 1
24.05.2018 «Вымпелком» и Huawei заключили соглашение о развитии 5G 2
18.05.2018 МТС везет в Россию смартфоны с поддержкой гигабитных скоростей в LTE 2
17.05.2018 МТС сообщила о запуске первой в Восточной Европе гигабитной LAA-сети 2
24.10.2017 «Вымпелком», Huawei и Qualcomm провели тестирование LTE в спектре 5 ГГц 3
20.07.2017 МТС объединила технологии LTE и Wi-Fi на пути к 5G 2
14.07.2017 Samsung раскрыл внешний вид Galaxy Note 8 задолго до анонса 1
22.02.2017 Samsung представит ряд новых технологий мобильной связи на выставке MWC 2017 2
15.09.2016 МТС и Nokia заявили о рекордной для России скорости в тестах сети 5G 2
06.07.2016 ZTE анонсировала сотрудничество с более 10 операторами по технологии Pre5G 1
18.05.2016 МТС и Nokia внедрят решения 5G в России 2
31.03.2016 Ericsson и Telefónica продемонстрировали работу LTE-U в коммерческой сети 1
21.12.2015 МТС и Ericsson будут совместно развивать сети 5G в России 1
16.06.2015 Новая технология позволит увеличить мобильный трафик в 1000 раз 1
18.05.2010 NAT: строим сети нового поколения 1

Публикаций - 21, упоминаний - 32

4G и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 8
Qualcomm Technologies 1993 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5824 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 4
Samsung Electronics 11156 3
Huawei 4725 3
AKG 66 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 313 1
Samsung Group - Samsung Corporation 85 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3393 1
МегаФон 10994 1
X Corp - Twitter 2942 1
LG Electronics 3749 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2204 1
ZTE Corporation 802 1
Sony 6757 1
HTC Corporation 1425 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1593 1
Lenovo Motorola 3574 1
Sharp Corporation 1062 1
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 440 1
SoftBank Group 288 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 734 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 791 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10418 18
5G - пятое поколение мобильной связи 2672 16
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 604 11
Gen V - кибератаки пятого поколения 1389 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13631 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18339 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4597 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23255 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 4081 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6534 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29950 8
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10819 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14210 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27210 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 315 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24837 5
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 63 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9735 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3228 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6469 4
4G - LTE - LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 56 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6925 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1715 3
4G - LTE - LTE FDD - LTE Frequency Division Duplex - использование двух отдельных частотных диапазонов для передачи и приёма данных 81 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1542 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27069 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9864 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34032 3
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 23 2
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 85 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13664 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8923 2
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7881 2
mmWave - миллиметровые волны 38 2
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 2
4G - LTE - LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 15 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5947 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 300 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2283 5
Ericsson Radio System - ERS 74 3
Huawei LampSite Sharing 7 2
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 148 2
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 2
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 80 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 299 1
Huawei Massive MIMO 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 346 1
ZTE 5G - ZTE Pre5G - ZTE QCell 18 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
MediaTek Imagiq - Image Signal Processor, ISP 9 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 254 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 477 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 292 1
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 610 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 1
Apple iPhone 6 4861 1
Samsung S-Pen - Стилус 145 1
Nokia 5G pico Remote Radio Heads 1 1
Ушацкий Андрей 105 5
Клебанова Юлия 30 2
Лацанич Василь 106 2
Егоров Игорь 45 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Ульянов Владимир 162 1
Ильяич Анатолий 5 1
Коробов Сергей 6 1
Atkinson Mark - Аткинсон Марк 1 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Travers Jeff - Траверс Джефф 8 1
Закурдаев Сергей 3 1
Jarich Peter - Жарич Питер 1 1
Rouanne Marc - Руан Марк 9 1
Корня Алексей 80 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 168902 12
Европа Восточная 3140 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1341 3
Европа 25038 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1476 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19816 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8700 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 543 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2422 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 573 1
Китай - Шанхай 841 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27735 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6897 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22097 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4018 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16395 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11006 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9005 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2218 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5978 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 98 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 739 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1399 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6889 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5864 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10581 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 159 1
The Register - The Register Hardware 1803 1
Current Analysis 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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