Индексная книга (каталог) CNews*
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4G LTE LTE LAA Licensed-Assisted Access LTE-сети на Wi-Fi-частотах
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 32
4G и организации, системы, технологии, персоны:
|SoftBank Group 288 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168902 12
|Европа Восточная 3140 5
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1341 3
|Европа 25038 2
|Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1476 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19816 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
|Азия - Азиатский регион 5962 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8700 1
|Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 1
|Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 543 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2422 1
|Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 1
|Россия - ДФО - Якутия - Якутск 573 1
|Китай - Шанхай 841 1
|Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
|Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.