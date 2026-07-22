Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

В начале июня американская гильдия киноактеров SAG-AFTRA (объединяет 160 000 киноактеров, тележурналистов, танцоров) одобрила соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP). Оно вступит в силу 1 июля и ограничит использование искусственного интеллекта (ИИ) в кинопроизводстве. В чем суть нововведений, с чем они связаны и ждать ли похожей инициативы в России, рассказываем в статье.

Нет ИИ

SAG-AFTRA давно выступает против бесконтрольного использования ИИ в Голливуде. В 2023 году члены профсоюза устроили масштабную забастовку, требуя ограничить применение нейросетей. Протесты продлились рекордные 118 дней и остановили производство сразу нескольких фильмов, включая «Дэдпул и Росомаха», «Гладиатор 2», новую часть франшизы «Миссия невыполнима» и экранизацию мюзикла «Злая». Общий экономический ущерб тогда составил $6 млрд.

Забастовки прекратились, когда стороны подписали контракт, ставший историческим. Он впервые закрепил за актерами право собственности на их внешность и голос. Студии обязали получать четкое информированное согласие от артистов и выплачивать им полноценные гонорары за любых цифровых двойников. Контракт разделил аватаров на два типа: трудовые копии (для использования в рамках текущего фильма, например, для сложных трюков) оплачивались по стандартной ставке актера, а для независимых копий (для других проектов или сиквелов) требовалось заключать дополнительные договоры.

Designed by Magnific SAG-AFTRA выступает против бесконтрольного использования ИИ в Голливуде

Соглашение запретило студиям и бесконтрольно сканировать массовку для дальнейшего использования их образов без оплаты. А еще защитило умерших артистов от «воскрешения» на экране без официального разрешения наследников. Таких случаев тоже было немало. Так, в документальном фильме об Энтони Бурдене «Бегущий» звучат реплики, которые покойный шеф-повар и телеведущий никогда не произносил — их создали с помощью ИИ.

Не все проблемы, впрочем, удалось решить. Весной 2026 года сразу несколько актеров пожаловались на появление сгенерированных сцен эротического характера, в которых они никогда не снимались. Кроме того, студии активно использовали синтезированные голоса для дубляжа и перевода фильмов на иностранные языки. А это лишало работы профессиональных актеров озвучивания. За три года киностудии также научились генерировать полностью вымышленных «синтетических исполнителей» (Generative AI Synthetics) с нуля, из-за чего многие реальные артисты также могли остаться без контрактов.

Чтобы решить эти проблемы, стороны провели новые переговоры. Итогом стало соглашение, которое будет действовать с 1 июля 2026 года по 30 июня 2030 года. Оно разрешает студиям использовать полностью вымышленных ИИ-актеров, но только если те смогут доказать в арбитраже, что аватары приносят «значительную дополнительную ценность» (Significant Additional Value) проекту, в отличие от живых актеров и их цифровых аватаров. Документ также запретил «цифровых Франкенштейнов» — практику, когда студии смешивают биометрические данные (глаза, голос, тело) нескольких реальных актеров без их ведома.

Новый тренд

Подобные договоры есть и в других странах. Например, в Германии с 1 марта 2025 года действует соглашение об использовании генеративного ИИ в кино- и телепроизводстве. Его заключили немецкий актерский союз BFFS, профсоюз работников сервисных отраслей ver.di и объединение продюсеров Produktionsallianz. Оно запрещает использовать цифровые реплики актера без его письменного согласия. Оплата за сцены, где реальное исполнение заменяется или дополняется генеративной моделью, рассчитывается по числу условных съемочных дней. Перенос цифровой копии в сиквел, ремейк или другой проект также требует отдельного письменного согласия и новой оплаты.



Этот документ тоже приняли в ответ на регулярные нарушения прав актеров. Например, в новых проектах о Пумукле, культовом персонаже немецкой детской культуры, голос актера Максимилиана Шафрота изменили с помощью ИИ так, чтобы он зазвучал, как умерший в 2005 году Ханс Кларин. Голос Манфреда Леманна, который озвучивает Брюса Уиллиса в Германии, использовался без его согласия в YouTube-роликах. Актеру удалось через суд добиться компенсации в 4000 евро. В Германии есть и практические кейсы цифрового сканирования актеров. Например, студия Volucap в Потсдаме-Бабельсберге сканирует людей с помощью 42 камер и на основе данных о лице, движениях и теле создает 3D-аватары.

Параллельно в Европе формируется общая регуляторная рамка для ИИ-контента. С 2 августа 2026 года в ЕС начнут применять требования статьи 50 AI Act — общеевропейского закона, регулирующего использование искусственного интеллекта — о прозрачности синтетического контента. Аудио, видео, изображения и тексты, созданные или существенно измененные с помощью ИИ, должны маркироваться так, чтобы их можно было распознать.

Требования коснутся двух групп участников. Провайдеры ИИ-систем должны технически маркировать такие материалы, чтобы их можно было определить как созданные или измененные ИИ. Компании, которые используют эти системы и показывают аудитории дипфейки, должны раскрывать факт искусственного происхождения или изменения контента. Для художественных, сатирических и вымышленных произведений раскрытие допускается в более мягкой форме.

Оно не должно мешать просмотру, но должно давать зрителю понять, что перед ним есть ИИ-контент. Для немецких видеосервисов соглашение об использовании генеративного ИИ в кино- и телепроизводстве уже действует. Закупая локальный контент, они должны проверять права как на сам фильм или сериал, так и на конкретную версию, если в ней есть ИИ-голос, цифровой двойник или синтетическая сцена.

А что в России

Российский рынок уже активно тестирует ИИ. В прошлом году в прокат вышел «Чингис-Хан» — первый отечественный полнометражный фильм, созданный с использованием искусственного интеллекта. Команда использовала более 15 инструментов для различных задач — от генерации пейзажей до работы со звуком. В 2026 году на московском форуме ИИ-кино «Генератор» показали анимационный фильм «Лили», где все изображение было сгенерировано нейросетью.

Недовольство артистов, к слову, тоже растет. В 2023 году российские актеры дубляжа и дикторы запустили петицию против незаконного синтеза голосов. Поводом послужил кейс актрисы Алены Андроновой, чей голос использовали без ее согласия, в том числе для озвучки видео порнографического характера.

Все это значит, что появление в России правил использования ИИ в креативной сфере — дело времени. Для видеосервисов это означает, что ИИ-контент может стать частью стандартной приемки, как права на музыку, субтитры или дубляж. Платформам придется заранее понимать, какие ИИ-элементы есть в контенте, кто дал согласие на их использование и требуется ли маркировка для аудитории. В ближайшие годы это, вероятно, станет отдельным пунктом в лицензионных договорах и внутреннем комплаенсе видеосервисов. Те платформы, которые раньше выстроят такую проверку, снизят риск споров с правообладателями, актерами и регуляторами в будущем.