Глобальную ИТ-отрасль ждет жесткий обвал

Глобальную ИТ-отрасль ждет жесткий обвал8534
Будет плохо, но недолго
Глобальные расходы на ИТ по итогам 2020 г. ожидает значительное сокращение на 7,3%: с $3,81 млрд, затраченных в 2019 г., до $3,53 трлн. При этом, согласно новому прогнозу аналитиков из Gartner, ожидается, что инвестиции в ИТ в нынешнем году будут сокращаться сразу по всем сегментам индустрии.
По мнению аналитиков, нынешний спад затрат ИТ вряд ли носит долгосрочный характер. В Gartner полагают, что расходы на ИТ возрастут сразу же после появления первых признаков восстановления мировой экономики.
«Мировые расходы на ИТ в 2020 году все же ожидает резкое сокращение, но восстановление будет более быстрым и плавным, чем в экономике в целом, – сказал Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), заслуженный вице-президент Gartner по исследованиям. – Тем не менее, компании не смогут возобновить прежние процессы, успевшие устареть из-за нарушения основных потоков получения выручки во время пандемии. От кинотеатров до банков – COVID-19 заставляет всех проявлять чудеса смекалки чтобы оставаться на плаву с тем что есть. В частности, ИТ-директорам придется осуществлять цифровизацию бизнеса со значительно меньшими затратами, нежели планировалось в начале 2020 года».
В мае 2020 г. CNews сообщил о том, что аналитики Gartner значительно скорректировали январский прогноз по инвестициям в ИТ-отрасль по итогам 2020 г. Так, в мае в Gartner прогнозировали падение расходов на ИТ на 8% по сравнению с 2019 г., до $3,4 трлн, хотя еще в начале января, до начала глобального распространения COVID-19, в Gartner ожидали роста на 3,4% до $3,9 трлн.
В аутсайдерах – расходы на технику
Наиболее пострадавшим сегментом в плане расходов на ИТ по итогам 2020 г. станут устройства, при этом аналитики ожидают здесь сокращения на 16,1%. Перевод сотрудников на удаленную работу, вызвал лишь временный всплеск покупок устройств, считают в Gartner, так что вряд ли расходы на устройства вернутся к уровню 2019 г. в ближайшее время.
В Gartner ожидают, что сектор «инфраструктура как услуга» (IaaS) вырастет в 2020 г. на 13,4% до $50,4 млрд, и на 27,6% до $64,3 млрд в 2021 г.
|Сегменты
|2019, $ млрд
|% год к году, 2019
|2020, $ млрд
|% год к году, 2020
|2021, $ млрд
|% год к году, 2021
|Дата-центры
|210,05
|0,6%
|188,37
|-10,3%
|200,09
|6,2%
|Корпоративное ПО
|476,69
|11,7%
|449,51
|-5,7%
|482,67
|7,4%
|Устройства
|711,53
|-0,3%
|596,91
|-16,1%
|611,30
|2,4%
|ИТ-сервисы
|1 040,26
|4,8%
|969,44
|-6,8%
|1 023,18
|5,5%
|Коммуникационные сервисы
|1 372,24
|-0,6%
|1 326,49
|-3,3%
|1 366,42
|3,0%
|Суммарно по ИТ-индустрии
|3 810,77
|2,3%
|3 530,71
|-7,3%
|3 683,67
|4,4%
Источник: Gartner (июль 2020)
В дополнение, растущая актуальность рабочих мест с совместным доступом станет драйвером устойчивого роста расходов конечных пользователей на приложения облачных видеоконференций, которые, согласно прогнозу, вырастут к концу 2020 г. на 46,7%.
Три этапа восстановления
В Gartner рассматривают процесс восстановления экономики после пандемии коронавируса как процесс в три этапа. По их мнению, первый этап – падение, уже позади, и сейчас компании постепенно переходят ко второму этапу – выздоровлению.
В связи с сокращением расходов из-за потери выручки, во многих компаниях сегодня наметилось отставание в первоначальных планах по развертыванию ИТ-проектов. Таким образом, руководители ИТ-подразделений в целях экономии будут вынуждены активнее внедрять облачные сервисы и решения по подписке.
По мере ослабления ограничений в связи с коронавирусной инфекцией, большинство предприятий вскоре вернется к привычной работе, благодаря чему ожидается рост уверенности в более высоких доходах, считают в Gartner. Это позволит предприятиям ослабить введенные ранее жесткие ограничения на расходы, и ИТ-директора смогут возобновить расходы на ИТ.
По мнению аналитиков, такой «перезапуск» станет стимулом роста затрат на ИТ уже 2020 г. и продлится в 2021 г.