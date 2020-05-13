В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

Мир не будет прежним

Глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, станет по итогам 2020 г. причиной падения мировых расходов на ИТ до $3,4 трлн, что на 8% меньше, чем в 2019 г. Такие данные озвучили аналитики Gartner, Inc. в своем обновленном прогнозе развития мировой ИТ-индустрии.

Для сравнения: в начале января, еще до начала глобального распространения COVID-19, в Gartner прогнозировали по итогам всего 2020 г. рост на 3,4% до $3,9 трлн. Новый прогноз отбрасывает мировую ИТ-индустрию фактически на уровень 2016 г., по итогам которого глобальные расходы на ИТ составили $3,414 трлн.

Почти все ключевые сегменты ИТ-индустрии в глобальном масштабе продемонстрируют спад – за исключением сектора публичных облачных сервисов и связанных с ним сегментов, что в Gartner напрямую связывают с массовым переводом сотрудников в режим удаленной работы.

По мнению аналитиков, складывающаяся экономическая ситуация вынуждает ИТ-руководителей переходить к стратегии перераспределения расходов в пользу технологий и услуг, критически важных для выживания компании, взамен прежних ориентиров на трансформацию и рост.

«ИТ-директора перешли к оптимизации расходов на непредвиденные расходы, что означает минимизацию инвестиций и установку приоритета на операции по поддержанию функционирования бизнеса, это будет основным приоритетом для большинства компаний в 2020 году», – отметил Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), вице-президент по исследованиям Gartner.

Взлеты и падения

Согласно обновленному майскому прогнозу Gartner, последствия пандемии COVID-19 затронут практически все секторы ИТ. Однако более всего – на 15,5%, сократится сегмент устройств. Вторым по объему сокращения – на 9,7%, станет сегмент решений для дата-центров. Для сравнения: в январе для этих сегментов по итогам 2020 г. прогнозировался рост на 0,8% и 1,9%, соответственно.

Последствия COVID-19 затронут все сегменты ИТ кроме облаков

В январе, до начала пандемии коронавируса, в Gartner прогнозировали максимальный рост сегменту корпоративного ПО – до 10,5% по итогам 2020 г. Теперь для этого сектора ожидается сокращение на 6,9%. Сегменты коммуникационных и ИТ-сервисов также ожидает снижение, хотя до начала воздействия COVID-19 здесь прогнозировался умеренный рост.

Обновленный прогноз развития мировой ИТ-индустрии

ИТ-отрасль 2019, $ млрд % год к году, 2019 2020, $ млрд (новый майский прогноз) % год к году, 2020 (новый майский прогноз) 2020, $ млрд (старый январский прогноз) % год к году, 2020 (старый январский прогноз) Дата-центры $211,63 0,7% $191,12 -9,7% $208,00 1,9% Корпоративное ПО $458,13 8,8% $426,26 -6,9% $503,00 10,5% Устройства $698,09 -2,2% $589,88 -15,5% $688,00 0,8% ИТ-сервисы $1031,58 3,8% $952,46 -7,7% $1081,00 5,0% Коммуникационные сервисы $1357,43 -1,6% $1296,63 -4,5% $1364,00 1,5% Суммарно по ИТ-индустрии $3756,86 1,0% $3456,34 -8,0% $3865,00 3,4%

Источник: Gartner (Май 2020)

Единственным сектором ИТ в глобальном масштабе, который покажет рост – причем, на впечатляющие 19%, станет сектор публичных облачных сервисов и связанные с ним суб-сегменты. Так, для сегмента облачной видеоконференцсвязи и облачной телефонии – обмена сообщениями в Gartner прогнозируют годовой прирост на 24,3% и 8,9%, соответственно.

Жизнь после пандемии

«Процесс восстановление индустрии также не будет следовать прежним шаблонам, поскольку силы, вызвавшие этот спад, по мере снятия медицинских, социальных и коммерческих ограничений сформируют потрясения как со стороны предложения, так и со стороны спроса», – сказал Джон-Дэвид Лавлок.

В Gartner считают вполне допустимым сценарий, по которому на протяжении 2020 г. будет приостановлено развитие ряда долгосрочных облачных трансформационных проектов. Тем не менее, уже в 2022 г. расходы на облачные проекты могут достигнуть уровня, который ранее прогнозировался на 2023-2024 гг.

«Восстановление индустрии в 2020 году будет идти медленно, более всех пострадают такие отрасли как индустрия развлечений, авиатранспорт и тяжелая промышленность. Потребуется более трех лет, чтобы вернуться к уровням расходов на ИТ 2019 года. Для восстановления большинству компаний потребуется изменить мышление. Простого возврата к прежнему не будет, для движения вперед потребуется перезагрузка», – отметил Джон-Дэвид Лавлок.