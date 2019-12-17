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Обзор: CNews Тренды 2020

Прогноз: 2020 год будет лучше 2019-го. И в России, и в мире

Прогноз: 2020 год будет лучше 2019-го. И в России, и в мире

В 2019 г., вопреки первоначальным прогнозам, общемировые траты на ИТ увеличатся всего на 0,4%. Но есть и хорошие новости — в 2020 г., как предсказывают аналитики, расходы на информационные технологии вырастут на 3,7%.

Итоги и прогнозы

2019 год был нелегким для индустрии информационных технологий. Прогноз роста рынка постоянно снижался, и к последнему кварталу аналитики Gartner пришли к выводу, что он составит 0,4%. Причин тому много — и экономическая рецессия, наблюдаемая во многих регионах, и сложная геополитическая обстановка (хотя тарифная война между Китаем и США, как считают в Gartner, пока еще не сказалась на рынке ИТ). Кроме того, наблюдается некоторая «переоценка ценностей» у клиентов. Как отметил Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), вице-президент Gartner по исследованиям, «генеральные директора по технологиям и менеджеры по продуктам должны инвестировать только в продукты следующего поколения, которые приблизят их к тому, чтобы стать настоящей технологической компанией». И это может сдерживать покупки технологий «текущего поколения».

Наиболее «пострадают» в 2019 г. от всех перечисленных тенденций продажи устройств, которые по версии Gartner, упадут на 5,3%. В 2020 и 2021 гг. их продажи будут расти, но до уровня 2018 г. не поднимутся. В IDC, напротив, считают, что 2019 г. персональные устройства закончат в «плюсе» (на 0,5%), зато в период до 2023 года соответствующий рынок ждет затяжное, хотя и не очень резкое, падение (на 2,6% в год в среднем).

Траты на информационные технологии во всем мире

Категория трат на ИТ Расходы в 2019 г, $млрд Динамика в 2019 г., % Расходы в 2020 г., $млрд Динамика в 2020 г.,% Расходы в 2021 г., $млрд Динамика в 2021 г., %
Дата-центры 205 -2,5 210 2,6 212 1
Отраслевые решения 457 8,8 507 10,9 560 10,5
Устройства 675 -5,3 683 1,2 685 0,4
ИТ-сервисы 1 031 3,7 1 088 5,5 1 147 5,5
Телекоммуникационные сервисы 1 364 -1,1 1 384 1,5 1 413 2,1
Итого: 3 732 0,4 3 872 3,7 4 018 3,8

Gartner, 2019

На другом полюсе — продажи отраслевого программного обеспечения, которые будут в этот период расти двузначными темпами. Увеличатся и затраты на средства обеспечения безопасности (10,5% в 2019 г.) в целом и на обеспечение безопасности в облаках (41,2% в ближайшие 5 лет). Ну и, разумеется, двузначными темпами увеличиваются расходы на сами облачные системы — на 17,5% в этом году, на 15,5% — в 2020-м, до $140,4 млрд. В среднесрочной перспективе, к 2023 г., ожидается рост затрат на облака в полтора раза от текущего уровня. Причем больше половины рынка приходится на США и ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем.

В регионе EMEA (в который входит и Россия) динамика в 2019-2020 гг. будет приблизительно соответствовать мировой. Общий объем рынка в 2019 г. уменьшится на 3,2%, в 2020-м — вырастет на 3,4%. Расходы на устройства снижаются (и продолжат снижаться в 2020-м), сегмент услуг связи после потерь текущего года немного подрастет — падение популярности фиксированной связи (при стабильном спросе на мобильную) будет компенсироваться ростом объемов мобильной передачи данных на 3–4% в год. Аналогичная ситуация и с центрами обработки данных. А вот расходы на корпоративное программное обеспечение покажут стабильный рост.

Траты на информационные технологии в регионе EMEA

Категория трат на ИТ Расходы в 2019 г, $млрд Динамика в 2019 г., % Расходы в 2020 г., $млрд Динамика в 2020 г.,%
Дата-центры 42,052 -3,8 42,949 2,1
Отраслевые решения 109,351 3,4 119,377 9,2
Устройства 116,346 -10,7 114,833 -1,3
ИТ-сервисы 282 885 0,4 297,985 5,3
Телекоммуникационные сервисы 221,523 -6,3 223,102 0,7
В целом ИТ 772,156 -3,2 798,246 3,4

Gartner, 2019

По части безопасности EMEA также не отстает от «мира». Этот сегмент будет расти и в этом году, и в следующем (на 9,3% в 2019 г., на 8,9% — в 2020-м). А поставки ПО из облака по сервисной модели будут увеличиваться и вовсе двухзначными темпами — на 14,1% в 2019 г. и на 17,7% в 2020-м. В целом рынок публичных сервисов в EMEA в 2020 г. составит $57,7 млрд (что на 15,4% больше, чем в 2019-м).

А что в России?

В России, как и во всем мире, идет цифровая трансформация, усугубляемая импортозамещением. Это, конечно, способствует росту рынка, однако добиваться его стабильного увеличения можно лишь при условии общего экономического роста. Целевой прогноз на 2020 г. в проекте федерального бюджета — 2%, Банк России предсказывает 1,5%-2%, Сбербанк и Минэкономразвития — 1,7%. Оценка роста ВВП этого года колеблется в пределах от 0,8% до 1,3%.

Так что можно ожидать, что ИТ-рынок станет расти в 2020 г. немного быстрее, чем в 2019-м. И с теми же тенденциями, что в мире — продажи ПК будут падать, спрос на облачные решения, корпоративное ПО и решения в области безопасности — расти.

Представление об общем настроении игроков рынка могут дать результаты опроса CNews Тренды 2020, в ходе которого респонденты, в частности, ответили на вопрос о том, какую динамику рынка они ждут в следующем году.

Что думают респонденты CNews Analytics о динамике ИТ-рынка в 2020 г.

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Источник: CNews Analytics

Всего было получено более 100 ответов от представителей ИТ-компаний. Как видно из диаграммы, больше половины из них полагает, что рынок вырастет на 5-10%. На этот год, согласно отчету ассоциации «Руссофт», консолидировавшей ряд рейтингов, включая CNews100, прогнозировался рост на 4,8% — как в долларах, так и в рублях с учетом инфляции. На 2020 г., как видно, планируется несколько более высокий показатель роста.

О том, какие технологии будут, по мнению наших респондентов, наиболее значимы в 2020 г. в важнейших отечественных отраслях и в госсекторе можно узнать из статьи «ИТ-тренды CNews: Технологии, которые будут актуальны для российского рынка в 2020 г.».

Дмитрий Гапотченко

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