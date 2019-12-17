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Обзор: CNews Тренды 2020
Прогноз: 2020 год будет лучше 2019-го. И в России, и в мире
В 2019 г., вопреки первоначальным прогнозам, общемировые траты на ИТ увеличатся всего на 0,4%. Но есть и хорошие новости — в 2020 г., как предсказывают аналитики, расходы на информационные технологии вырастут на 3,7%.
Итоги и прогнозы
2019 год был нелегким для индустрии информационных технологий. Прогноз роста рынка постоянно снижался, и к последнему кварталу аналитики Gartner пришли к выводу, что он составит 0,4%. Причин тому много — и экономическая рецессия, наблюдаемая во многих регионах, и сложная геополитическая обстановка (хотя тарифная война между Китаем и США, как считают в Gartner, пока еще не сказалась на рынке ИТ). Кроме того, наблюдается некоторая «переоценка ценностей» у клиентов. Как отметил Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), вице-президент Gartner по исследованиям, «генеральные директора по технологиям и менеджеры по продуктам должны инвестировать только в продукты следующего поколения, которые приблизят их к тому, чтобы стать настоящей технологической компанией». И это может сдерживать покупки технологий «текущего поколения».
Наиболее «пострадают» в 2019 г. от всех перечисленных тенденций продажи устройств, которые по версии Gartner, упадут на 5,3%. В 2020 и 2021 гг. их продажи будут расти, но до уровня 2018 г. не поднимутся. В IDC, напротив, считают, что 2019 г. персональные устройства закончат в «плюсе» (на 0,5%), зато в период до 2023 года соответствующий рынок ждет затяжное, хотя и не очень резкое, падение (на 2,6% в год в среднем).
Траты на информационные технологии во всем мире
|Категория трат на ИТ
|Расходы в 2019 г, $млрд
|Динамика в 2019 г., %
|Расходы в 2020 г., $млрд
|Динамика в 2020 г.,%
|Расходы в 2021 г., $млрд
|Динамика в 2021 г., %
|Дата-центры
|205
|-2,5
|210
|2,6
|212
|1
|Отраслевые решения
|457
|8,8
|507
|10,9
|560
|10,5
|Устройства
|675
|-5,3
|683
|1,2
|685
|0,4
|ИТ-сервисы
|1 031
|3,7
|1 088
|5,5
|1 147
|5,5
|Телекоммуникационные сервисы
|1 364
|-1,1
|1 384
|1,5
|1 413
|2,1
|Итого:
|3 732
|0,4
|3 872
|3,7
|4 018
|3,8
Gartner, 2019
На другом полюсе — продажи отраслевого программного обеспечения, которые будут в этот период расти двузначными темпами. Увеличатся и затраты на средства обеспечения безопасности (10,5% в 2019 г.) в целом и на обеспечение безопасности в облаках (41,2% в ближайшие 5 лет). Ну и, разумеется, двузначными темпами увеличиваются расходы на сами облачные системы — на 17,5% в этом году, на 15,5% — в 2020-м, до $140,4 млрд. В среднесрочной перспективе, к 2023 г., ожидается рост затрат на облака в полтора раза от текущего уровня. Причем больше половины рынка приходится на США и ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем.
В регионе EMEA (в который входит и Россия) динамика в 2019-2020 гг. будет приблизительно соответствовать мировой. Общий объем рынка в 2019 г. уменьшится на 3,2%, в 2020-м — вырастет на 3,4%. Расходы на устройства снижаются (и продолжат снижаться в 2020-м), сегмент услуг связи после потерь текущего года немного подрастет — падение популярности фиксированной связи (при стабильном спросе на мобильную) будет компенсироваться ростом объемов мобильной передачи данных на 3–4% в год. Аналогичная ситуация и с центрами обработки данных. А вот расходы на корпоративное программное обеспечение покажут стабильный рост.
Траты на информационные технологии в регионе EMEA
|Категория трат на ИТ
|Расходы в 2019 г, $млрд
|Динамика в 2019 г., %
|Расходы в 2020 г., $млрд
|Динамика в 2020 г.,%
|Дата-центры
|42,052
|-3,8
|42,949
|2,1
|Отраслевые решения
|109,351
|3,4
|119,377
|9,2
|Устройства
|116,346
|-10,7
|114,833
|-1,3
|ИТ-сервисы
|282 885
|0,4
|297,985
|5,3
|Телекоммуникационные сервисы
|221,523
|-6,3
|223,102
|0,7
|В целом ИТ
|772,156
|-3,2
|798,246
|3,4
Gartner, 2019
По части безопасности EMEA также не отстает от «мира». Этот сегмент будет расти и в этом году, и в следующем (на 9,3% в 2019 г., на 8,9% — в 2020-м). А поставки ПО из облака по сервисной модели будут увеличиваться и вовсе двухзначными темпами — на 14,1% в 2019 г. и на 17,7% в 2020-м. В целом рынок публичных сервисов в EMEA в 2020 г. составит $57,7 млрд (что на 15,4% больше, чем в 2019-м).
А что в России?
В России, как и во всем мире, идет цифровая трансформация, усугубляемая импортозамещением. Это, конечно, способствует росту рынка, однако добиваться его стабильного увеличения можно лишь при условии общего экономического роста. Целевой прогноз на 2020 г. в проекте федерального бюджета — 2%, Банк России предсказывает 1,5%-2%, Сбербанк и Минэкономразвития — 1,7%. Оценка роста ВВП этого года колеблется в пределах от 0,8% до 1,3%.
Так что можно ожидать, что ИТ-рынок станет расти в 2020 г. немного быстрее, чем в 2019-м. И с теми же тенденциями, что в мире — продажи ПК будут падать, спрос на облачные решения, корпоративное ПО и решения в области безопасности — расти.
Представление об общем настроении игроков рынка могут дать результаты опроса CNews Тренды 2020, в ходе которого респонденты, в частности, ответили на вопрос о том, какую динамику рынка они ждут в следующем году.
Что думают респонденты CNews Analytics о динамике ИТ-рынка в 2020 г.
Источник: CNews Analytics
Всего было получено более 100 ответов от представителей ИТ-компаний. Как видно из диаграммы, больше половины из них полагает, что рынок вырастет на 5-10%. На этот год, согласно отчету ассоциации «Руссофт», консолидировавшей ряд рейтингов, включая CNews100, прогнозировался рост на 4,8% — как в долларах, так и в рублях с учетом инфляции. На 2020 г., как видно, планируется несколько более высокий показатель роста.
О том, какие технологии будут, по мнению наших респондентов, наиболее значимы в 2020 г. в важнейших отечественных отраслях и в госсекторе можно узнать из статьи «ИТ-тренды CNews: Технологии, которые будут актуальны для российского рынка в 2020 г.».