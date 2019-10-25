1 Аналитика больших данных
Рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020» — 83/61

Аналитика оказалась вне конкуренции по востребованности, попав в первую тройку во всех 10 сферах деятельности. Большую роль в этом сыграло то, что аналитика, в отличие от некоторых других технологий, уже не первый год широко используется, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, в ритейле, в то время как сетям пятого поколения или автономным системам еще только предстоит выйти из тестовых зон в коммерческую эксплуатацию.

Также надо отметить, что аналитика служит основой и для других технологий, участвующих в рейтинге. В частности, на ее основе обучаются системы искусственного интеллекта (которые, в свою очередь, применяются в автономных системах), для создания цифровых двойников и т. д. Так что безоговорочное лидерство аналитики вполне закономерно.

Николай Ситников
«Рамакс»

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

О том, сложно ли улучшить процесс принятия решений на предприятии, как на развитии отечественного софта на самом деле сказалось импортозамещение и почему цифровые двойники — история не только про промышленность, в интервью CNews рассказал Николай Ситников, директор по развитию продуктов группы компаний «Рамакс».

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Роман Горпиченко
Dahua Technologies

Искусственный интеллект прорывается из премиального сегмента в средний

Рынок видеотехнологий стремительно меняется. Среди важнейших изменений — революция в среднем ценовом сегменте на рынке происходит настоящая революция. Так, во второй половине 2019 года компания Dahua Technology представила новейшие видеокамеры, которые с встроенным модулем искусственного интеллекта. Камеры имеют разрешение 2, 4 и 5 мегапикселей, широкий набор аналитики и продвинутую оптику.

Благодаря модулю искусственного интеллект, эти камеры позволяют не только захватывать лица людей, но и передать детали, например, пол, возраст, настроение, наличие очков и так далее. Помимо этого камеры способны подсчитывать количество людей, классифицировать объекты и определять оставленные предметы. Таким образом, мы наблюдаем прорыв технологий искусственного интеллекта из премиального сегмента в средний, доступный широкому кругу пользователей. Доля этого оборудования уже сейчас составляет до 15% рынка. О том, как перемены скажутся на жизни самого общества, в интервью CNews рассказал Роман Горпиченко, проектно-технический инженер компании Dahua Technology.

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2 Искусственный интеллект
Рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020» — 72/50

ИИ — пожалуй, самая обсуждаемая технология, во многом из-за провокационности названия и кажущейся понятности поднимаемых в связи с ним тем— «ИИ выиграл у чемпиона по Го», «Сбербанк потерял миллиард на ИИ», «миллионы людей потеряют работу из-за искусственного интеллекта» и т. д. При этом практические примеры использования ИИ, например — в чат-ботах, в оповещениях поставщиков, в работе ритейлеров или даже в прогнозировании намерений налоговой службы, больших эмоций не вызывают. Все уже привыкли.

В целом, технология на слуху и надежды, возлагаемые на нее весьма велики. По оценке респондентов, ИИ будет наиболее востребован в медицине, финансовом и государственном секторах. Рассматривая перспективы ИИ, надо также учитывать, что он станет ИТ-основой существенной части автономных устройств, решений по управлению облаками, интернетом вещей и сетями 5G.

«Темпы роста рынка ИИ-решений в 2020 году, скорее всего, будут одними из самых высоких во всей ИТ-отрасли, но отчасти столь высокие цифры будут обусловлены эффектом низкой базы — считает Михаил Лобоцкий, управляющий директор SberCloud. — Положительно на развитии рынка ИИ в России может сказаться и подписанная президентом России стратегия развития искусственного интеллекта. Хотел бы отдельно отметить появление такого продукта, как AI Cloud. AI Cloud и подобные ему решения станут драйверами роста сразу для двух технологий – и для рынка облаков, и для развития искусственного интеллекта».

3 Облачные решения
Рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020» — 66/43

Облака замыкают тройку призеров рейтинга, при том, что они, наверное, в наибольшей мере, из всех представленных технологий, востребованы уже «здесь и сейчас». Примеров применения облаков в самых разных отраслях бесконечно много и, возможно, это повлияло на оценку технологии как «технологии будущего».

Тем не менее, потенциал дальнейшего развития у облаков есть. И качественный, например — «срастание» с системами искусственного интеллекта, о котором упомянул Михаил Лобоцкий. И количественный — по результатам исследования «Востребованность облачных технологий в российском бизнесе», проведенного SberCloud и НАФИ, 77% крупного бизнеса и 42% среднего и малого, готовы к миграции в облако. И, как полагают в компании, значительная часть из них начнет переход в облако уже в 2020 году.

Важным резервом роста для облаков является реальный сектор. «Для новой серии отраслей, которые попали под волну цифровизации, придет осознание, что их бизнес теперь основан на ИКТ, — говорит Артак Оганесян, заместитель генерального директора EPAM. — Так, как это раньше случилось с индустриями авиаперевозок, финансов и т. д. В частности, на очереди промышленность (добывающая, обрабатывающая) и реальное производство. Это значит, им требуется не просто автоматизация, а построение цифровой платформы бизнеса».

Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером

За первые две недели, прошедшие со старта продаж, в компанию SberCloud поступило уже 52 заявки на использование мощностей суперкомпьютера «Кристофари». Это компании госсектора, крупного, среднего и малого бизнеса, работающие в самых разных отраслях: логистика, юридические услуги, нефтегазовая отрасль, энергетика, биржевая деятельность, ювелирная промышленность и пр. Но наибольшее количество заявок SberCloud получил от представителей ритейла, ИТ-сектора и разработчиков программного обеспечения.

«Кристофари» — первый суперкомпьютер, разработанный SberCloud и Сбербанком совместно с компанией NVIDIA. Сейчас у «Кристофари» 29-е место в глобальном рейтинге и 8-е в Европе. По суммарным мощностям российское супер-трио «Кристофари», «Ломоносов-2» и суперкомпьютер Росгидромета смогли вывести нашу страну на 13-ю позицию среди государств с самыми высокопроизводительными вычислительными машинами. Создатели «Кристофари» не гнались за местом в рейтинге: только за бизнес-показателями. Как следует из анализа IDC, по итогам года глобальный рынок решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) вырастет до $140 млн, это почти вдвое больше прошлогодних цифр.

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10 «государственных» технологий следующего года

Компания Gartner предложила свою версию 10 главных технологических трендов в области госуправления. При этом аналитики отметили, что упомянутые технологии, помимо прочего, важны в контексте таких общих тенденций, как необходимость достижения цифрового равенства, соблюдения норм этики и приватности, рост разрыва поколений и потребности в повышении гибкости государственных институтов. При этом степень важности выделенных трендов зависит от страны и существующей в ней бизнес-среды, а также от уровня властного органа (федеральный, региональный, местный и т. д.)

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4 Интернет вещей
Рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020» — 52/55

Интернет вещей — самая «интегрированная» технология рейтинга, тесно связанная с большей частью других его участников. Так, по прогнозам, устройства ИВ уже в ближайшее время станут главным поставщиком больших данных для систем аналитики, причем его составными частями могут быть автономные устройства, системы периферийных и облачных вычислений. В свою очередь, ИВ зависит от скорости работы сетей (5G нужен в первую очередь для данных), вычислительных мощностей, обрабатывающих потоки данных с его устройств и от искусственного интеллекта, делающего ИВ гораздо более продуктивным.

По оценке аналитиков, более половины российских компаний внедрит интернет вещей к 2021 году, а среднегодовой рост соответствующего рынка в России в течение ближайших трех лет составит почти 20%. Не в последнюю очередь благодаря господдержке — на интернет вещей планируется выделить ₽56 млрд. Как считают респонденты CNews, в наибольшей степени ИВ будет востребован в реальном секторе, которому, как говорилось выше, предстоит серьезная модернизация.

5 Сети 5G
Рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020» — 30/20

Сети пятого поколения существенно отстали от лидеров, но эта одна из тех технологий рейтинга, которые действительно «взлетят» (или не взлетят) в следующем году. Пока в России, да и в мире, работают небольшие тестовые зоны 5G, превратятся ли они в полноценные коммерческие зависит от очень многих факторов. Причем, далеко не в последнюю очередь — политических: будут ли под эти сети выделены «нормальные» частоты (в России), не станут ли они заложниками торговых войн между Китаем и рядом стран Запада.

Некоторый оптимизм внушает то, что «большая четверка» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и «Ростелеком») наконец договорились о совместной деятельности в области развития сетей 5G. Сдвинулся с мертвой точки, возможно, и вопрос частотами 3,4-3,8 ГГц: сотовым операторам обещан доступ к ним. Правда, только если они будут использовать исключительно отечественное оборудование, расходы на закупку которого оцениваются в ₽400-800 млрд. Государство, в свою очередь, готово найти ₽122 млрд в бюджетных и внебюджетных источниках на поддержку производителей оборудования для сетей 4G и 5G.

6G может перебить аппетит к 5G

Работа над стандартом технологии радиодоступа для сетей мобильной связи пятого поколения завершилась относительно недавно, большинство зон доступа 5G — или локальные, или вовсе тестовые, полноценных коммерческих сетей пока еще очень мало. Однако на смену сетям 5G уже разрабатываются сети следующего поколения, которые дадут скорости передачи данных в сотни гигабит и микросекундные задержки.

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Андрей Фомичев
ГК ЦФТ

Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

Финансовый рынок трансформируется. Во-первых, организационно — банки консолидируются, в ближайшие годы количество банков может существенно сократиться. Во-вторых — технологически. Банки постепенно переходят к цифровому обслуживанию клиентов. При этом если раньше речь шла о цифровом обслуживании физических лиц, то сейчас в цифру уходят и корпоративные клиенты. О том, как меняется рынок, какие тренды на нем существуют, на какой стадии развития находится российская система биометрической идентификации и в каком направлении будет развиваться банковская информатизация в ближайшие годы, в интервью CNews рассказал Андрей Фомичев, заместитель председателя Правления ГК ЦФТ.

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6 Автономные системы
Рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020» — 28/69

Автономные системы находятся в самом начале пути. Их суммарный низкий бал объясним тем, что во многих сферах деятельности (финансы, госсектор, телеком) автономным системам пока не видят применения. Зато высоки ожидания от их внедрения в реальном секторе, в котором они получили наивысший рейтинг — 69.

Пока автономные системы работают в основном в «тепличных» условиях, например — курьерами на территории штаб-квартиры своего создателя, но есть уже и решения, готовые к практическому применению — контролю состояния линий электропередач.

Широкому внедрению автономных систем, кроме технологических проблем, мешают законодательные. Например, за несанкционированный запуск беспилотника можно получить весьма существенный штраф. Объяснятся это повышенной опасностью, которую могут представлять дроны, не зря решения по противодействию беспилотникам появляются одно за другим.

Но есть и хорошие новости — в стране может появиться сеть связи на базе дронов и дирижаблей. Всего за ₽326 млрд.

7 Виртуальная и дополненная реальность
Рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020» — 28/21

Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR соответственно) зачастую пока еще воспринимаются как «пользовательские», связанные с компьютерными играми и другими развлечениями. Однако у них уже изрядный «рабочий стаж» в самых разных отраслях в мире, да и в России он уже имеется. Так, в МТС с помощью средств виртуальной реальности подбирают сотрудников, в ВТБ — консультируют по вопросам инвестиций и выдают ипотечные займы, в X5 Retail Group — обучают продавцов. А в сельском хозяйстве ограждают коров от окружающей реальности с целью повышения надоев.

Дорожная карта развития технологий виртуальной и дополненной реальности в России обещает завоевание нашей страной 15% мирового рынка средств VR/AR, правда для этого надо инвестировать в НИОКР ₽54 млрд.

В сфере здравоохранения, в которой VR и AR вошли в тройку по мнению респондентов CNews, эти технологии могут использоваться для реабилитации пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата, восстановления после инсульта, борьбы с фобиями и высокоточной диагностики глазных заболеваний. А организация непрерывного обучения врачей через системы удаленного доступа позволит, как утверждают авторы дорожной карты, уменьшить число врачебных ошибок на 50-80%.

5 главных ИТ-тенденций в розничном банкинге

Финансовый сектор традиционно является одним из основных потребителей информационных технологий. Высокая конкуренция, особенно в розничном сегменте, заставляет финансовые структуры вкладываться в самые современные решения, показывая пример остальным отраслям. Розничные банки вынуждены бороться с растущими киберугрозами — «за себя и за клиента», вкладываться в средства обработки больших данных, системы искусственного интеллекта, совершенствовать базовую инфраструктуру и т. д. «Подпирающие» их финтех-стартапы расходуют гораздо меньше, однако у них нет унаследованных систем, и зачастую они способны добиться результата, затратив гораздо более скромные суммы.

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Горячие технологии 2020:
выбор CNews
(в алфавитном порядке)

  • автономные системы (дроны, роботы, беспилотные автомобили и т. д.)
  • аналитика больших данных
  • блокчейн
  • виртуальная и дополненная реальность
  • интернет вещей
  • искусственный интеллект
  • квантовые технологии
  • облачные решения
  • периферийные вычисления
  • сети 5G
  • цифровые двойники

Как рассчитывался рейтинг технологий «ИТ-тренды CNews 2020»

Создание рейтинга проходило в два этапа. На первом агентство CNews Analytics создало предварительный список наиболее популярных технологий, которые чаще всего упоминались нашими собеседниками в ходе интервью и конференций CNews как «горячие технологии» следующего года в самых «ИКТ-емких» сферах нашей жизни (см. «Горячие технологии — 2020»). К созданию списка привлекались также внешние эксперты, представителей ведущих компаний ИТ-отрасли и крупнейших заказчиков.

На следующем этапе CNews Analytics выяснил мнение о востребованности выбранных технологий у представителей отрасли и компаний-заказчиков, в том числе — посредством открытого опроса на портале CNews.ru. На основании ответов был сформирован рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020», показывающий степень надежд, возлагаемых на ту или иную технологию — в целом и по отдельным отраслям, а также рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор», содержащий аналогичные показатели для предприятий реального сектора экономики (в него вошли результаты технологий в нефтегазовом секторе, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве). Рейтинг технологии рассчитывался как процент голосов респондентов CNews, указавших на нее как на одну из наиболее востребованных — в целом, в конкретной отрасли и в отраслях реального сектора соответственно.

Под знаком больших данных

В «общем зачете» подавляющее большинство опрошенных выбрали самой востребованной технологией 2020 г. аналитику больших данных. Она была упомянута в 83% ответов. В тройку призеров вошли также искусственный интеллект (72%) и облачные решения (66%).

В «отраслевых» голосованиях аналитику также упоминали чаще всего. По мнению наших респондентов, она будет самой востребованной технологией в 6 отраслях из 10. Еще в 3 она признана второй и в 1 — третьей. Дважды самой важной технологией признавались автономные системы (в транспорте и сельском хозяйстве), по разу — ИИ (в медицине) и сети 5G — в телекоме. В реальном секторе тройку лидеров составили автономные устройства, аналитика и интернет вещей.

Ниже представлены 7 самых актуальных, по данным исследования, технологий 2020 г., которые хоть раз вошли в первую тройку по востребованности. Первая цифра — общий показатель технологии в рейтинге «ИТ-тренды CNews 2020», вторая — показатель в рейтинге « ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».


Рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020»: самые востребованные технологии

Технология Суммарный рейтинг Финансовая сфера Торговля Госсектор Телекоммуникационная отрасль Медицина Нефтегазовый сектор Промышленность Транспортная отрасль Сельское хозяйство Рейтинг по реальному сектору
Аналитика больших данных 83 91 85 74 81 65 73 69 61 41 61
Искусственный интеллект 72 75 58 62 56 76 56 56 53 36 50
Облачные решения 66 46 59 54 59 44 55 43 38 37 43

CNews Analytics, 2019

Прогноз: следующий год будет лучше текущего. И в России, и в мире

В уходящем году, вопреки первоначальным прогнозам аналитиков, общемировые траты на ИТ увеличатся всего на 0,4%. Но есть и хорошие новости — в 2020 г., как предсказывают аналитики, расходы на информационные технологии вырастут на 3,7%. Однако рост будет очень неравномерным — одни статьи расходов будут увеличиваться двузначными темпами, другие — уменьшаться.

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Мировые траты на технологии в 2019-2020 гг.

Категория трат на ИТ Расходы в 2019 г, $млрд Динамика в 2019 г., % Расходы в 2020 г., $млрд Динамика в 2020 г.,% Расходы в 2021 г., $млрд Динамика в 2021 г., %
Дата-центры 205 -2,5 210 2,6 212 1
Отраслевые решения 457 8,8 507 10,9 560 10,5
Устройства 675 -5,3 683 1,2 685 0,4
ИТ-сервисы 1 031 3,7 1 088 5,5 1 147 5,5
Телекоммуникационные сервисы 1 364 -1,1 1 384 1,5 1 413 2,1
Итого: 3 732 0,4 3 872 3,7 4 018 3,8

Gartner, 2019

10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее

Для планирования стратегии развития ИТ крайне полезно иметь представление не только о том, какие технологии станут актуальными уже в следующем году, но и о том, какие станут важны в ближайшие 3–5 лет. Для того, чтобы помочь руководителям, отвечающим за работу с данными и средствами аналитики, проактивно подготовиться к работе с новыми технологиями до того, как они станут общепризнанными, стоит обратить особое внимание на 10 технологий, которые станут важны в среднесрочной перспективе.

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3 главных ИТ-тренда для корпоративного сектора

В ближайшее время топ-менеджменту предприятий категории midsize enterprise, в которую попадают практически все крупные российские предприятия, да и руководству остальных компаний стоить обратить внимание на три тенденции. Во-первых, на «информационно-ориентированную культуру», опирающуюся на данные. Во-вторых, на «обеспечение безопасности с учетом рисков». И, наконец, на создание «инфраструктуры как коммунальной услуги» — внедрение простых в управлении программно-определяемых решений для распределенных рабочих нагрузок, как локальных, так и облачных.

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5 технологий искусственного интеллекта, которые изменят бизнес в ближайшем будущем

Технологии искусственного интеллекта постепенно выходят на плато продуктивности. Среди первых ласточек - сервисы распознавания речи, на базе которых работают чат-боты. Также интерес у пользователей вызывают технологии автоматизированного машинного обучения и бизнес-приложения со встроенными механизмами ИИ. Растет спрос на платформы искусственного интеллекта, предоставляемые в виде услуги, и соответствующие облачные сервисы. Но некоторые применения, например — в автономных транспортных средствах, будут реализованы лишь лет через 10.

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Самые «хлебные» страны для облачных провайдеров

Рынок облачных услуг стремительно растет. По оценке аналитиков, с 2018 по 2022 гг. он увеличится на 80%, с 182 до $331 млрд. На фоне медленного роста мирового ИТ-рынка в целом будущее компаний, работающих в этой области, кажется безоблачным, в хорошем смысле. Российский рынок пока невелик, но по скорости роста опережает многие развитые страны — до 2023 г. среднегодовой темп его увеличения облачных будет составлять 14,6%.

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