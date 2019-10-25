1 Аналитика больших данных
Рейтинг «ИТ-тренды CNews
2020» — 83/61
Аналитика оказалась вне конкуренции по востребованности, попав в первую тройку во всех 10 сферах деятельности. Большую роль в этом сыграло то, что аналитика, в отличие от некоторых других технологий, уже не первый год широко используется, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, в ритейле, в то время как сетям пятого поколения или автономным системам еще только предстоит выйти из тестовых зон в коммерческую эксплуатацию.
Также надо отметить, что аналитика служит основой и для других технологий, участвующих в рейтинге. В частности, на ее основе обучаются системы искусственного интеллекта (которые, в свою очередь, применяются в автономных системах), для создания цифровых двойников и т. д. Так что безоговорочное лидерство аналитики вполне закономерно.