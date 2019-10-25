2 Искусственный интеллект

Рейтинг «ИТ-тренды CNews 2020» — 72/50

ИИ — пожалуй, самая обсуждаемая технология, во многом из-за провокационности названия и кажущейся понятности поднимаемых в связи с ним тем— «ИИ выиграл у чемпиона по Го», «Сбербанк потерял миллиард на ИИ», «миллионы людей потеряют работу из-за искусственного интеллекта» и т. д. При этом практические примеры использования ИИ, например — в чат-ботах, в оповещениях поставщиков, в работе ритейлеров или даже в прогнозировании намерений налоговой службы, больших эмоций не вызывают. Все уже привыкли.

В целом, технология на слуху и надежды, возлагаемые на нее весьма велики. По оценке респондентов, ИИ будет наиболее востребован в медицине, финансовом и государственном секторах. Рассматривая перспективы ИИ, надо также учитывать, что он станет ИТ-основой существенной части автономных устройств, решений по управлению облаками, интернетом вещей и сетями 5G.

«Темпы роста рынка ИИ-решений в 2020 году, скорее всего, будут одними из самых высоких во всей ИТ-отрасли, но отчасти столь высокие цифры будут обусловлены эффектом низкой базы — считает Михаил Лобоцкий, управляющий директор SberCloud. — Положительно на развитии рынка ИИ в России может сказаться и подписанная президентом России стратегия развития искусственного интеллекта. Хотел бы отдельно отметить появление такого продукта, как AI Cloud. AI Cloud и подобные ему решения станут драйверами роста сразу для двух технологий – и для рынка облаков, и для развития искусственного интеллекта».