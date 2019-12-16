ИИ помогает пользователям портала поставщиков узнавать о новых закупках

Департаменте информационных технологий (ДИТ) города Москвы сообщил о том, что более 167 тысяч поставщиков получают персонализированные рассылки, которые столичный Портал поставщиков формирует с использованием искусственного интеллекта. Сервис, запущенный в декабре 2017 г., помогает пользователям узнавать о потенциально интересных закупках, отметили в ДИТ Москвы.

«Искусственный интеллект анализирует участие поставщика в закупках и планы закупок, опубликованные заказчиками. На основании этих данных для поставщиков формируются индивидуальные рассылки, которые рассказывают о потенциально интересных закупках – как объявленных, так и планируемых», - сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Команда разработчиков постоянно работает над улучшением функционала Портала поставщиков, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Персонализированные рассылки переживают ренессанс, это отличный способ поддержания коммуникации с пользователями. Сейчас одна из важнейших целей, которая стоит перед командой разработчиков Портала поставщиков, улучшение юзабилити интернет-ресурса. Ежемесячно он прирастает примерно на 4 тысяч пользователей. Использование искусственного интеллекта при формировании перечня интересных закупок для предпринимателей позволяет упростить процесс адаптации на Портале и увеличить число заключенных контрактов», - сказал Геннадий Дёгтев.

По данным Департамента информационных технологий Москвы, средняя конверсия для таких рассылок за два года составила более 7,3%, то есть, из 167 тысяч поставщиков, открывших письмо, по ссылке на конкретную закупку перешли более 12 тысяч человек.

«По сравнению с первым годом работы сервиса рассылок конверсия выросла почти в два раза. В целом показатели хорошие. Например, по данным октябрьского исследования платформы MailChimp, средняя конверсия для подобных рассылок составляет 2-3 процента», - сказали в Пресс-службе ДИТ Москвы.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы в 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков. Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

Портал поставщиков в цифрах: более 90 процентов из зарегистрированных пользователей – представители малого и среднего бизнеса; объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.

Портал поставщиков обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в закупках; абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссий; отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях; электронное контрактование; возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.