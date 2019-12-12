Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет

Банк «Точка» создал механизм, основанный на искусственном интеллекте и машинном обучении, который предсказывает блокировку счета клиента со стороны налоговой в ближайшие три месяца. Если вероятность блокировки высока, банк связывается с клиентом и объясняет ему, как этого избежать. Это первая подобная услуга на рынке.



Прогноз от «Точки»

Банк «Точка» начал использовать искусственный интеллект и механизмы машинного обучения, чтобы предсказывать блокировки операций по счетам своих клиентов со стороны налоговой службы. Об этом CNews сообщила пресс-служба «Точки». Банк утверждает, что он первым на рынке научился предсказывать блокировки налоговой.

Алгоритм, в основе которого лежит машинное обучение, анализирует различные факторы, влияющие на приостановку операций. Как сообщает банк, общее количество таких факторов достигает нескольких тысяч. Среди них возраст компании или даже ее руководителя, а также индивидуального предпринимателя, и наличие блокировок по данному счету в прошлом. Кроме того, учитываются некоторые финансовые операции, характерные для клиентов с блокировками.

По итогам анализа алгоритм оценивает вероятность того, что в следующие три месяца операции по счету будут приостановлены налоговой службой. Если такая вероятность оказывается больше 80%, владелец счета получает предупреждение по электронной почте. В письме банк дает рекомендации, как исправить ситуацию.

Рекомендации предпринимателям

В целях избежания блокировки счета банк может порекомендовать клиенту провести сверку с налоговой, а также убедиться, что у него сдана вся отчетность и имеется подтверждающая документация. Также важно, чтобы в компаниях с численностью сотрудников более 100 человек была подключена система электронного документооборота. Банк может проинформировать клиента о долгах, он также предоставляет услугу их оплаты в своей онлайн-бухгалтерии. Там же можно заказать консультацию бухгалтера для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

«Точка» будет предсказывать блокировки от налоговой с помощью искусственного интеллекта

«Точка» акцентирует внимание на том, что предпринимателям, получившим предупреждение, не следует пугаться. Им всего лишь нужно использовать оставшиеся у них время для устранения недочетов. По словам продуктового менеджера «Точки» Дарьи Липовцевой, у каждого второго предпринимателя налоговая хотя бы раз останавливало операции по счету. Собственно, это и мотивировало банк заняться прогнозированием в данной области. «Мы проанализировали клиентскую базу, а специалисты по машинному обучению помогли создать алгоритм, который предсказывает угрозу блокировки», — поясняет Липовцева.

Как идут дела у «Точки»

Виртуальный банк «Точка», который обслуживает представителей бизнеса — это совместный проект платежной системы Qiwi и банка ФК «Открытие». У них есть еще один совместный банковский проект — «Рокетбанк», который предлагает мобильное приложение для управления личными финансами. Договоренность о приобретении обоих проектов была заключена Qiwi с ФК «Открытие» летом 2017 г. Тогда ФК «Открытие» входил в состав группы «Открытие».

Но в августе 2017 г. Центробанк ввел временную администрацию в ФК «Открытие» и решил подвергнуть банк санации за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Узнав о заключении прежней администрацией санируемого банка указанных сделок, Центробанк решил подвергнуть их ревизии.

Изначально предполагалось, что Qiwi купит активы указанных проектов — торговые марки и программное обеспечение (ПО) — за общую сумму 576 млн руб. В том числе за активы «Рокетбанка» планировалось заплатить 250 млн руб., за активы банка «Точка» — 323 млн руб. Последняя сумма должна была состоять из двух платежей: 235 млн руб. за торговую марку «Точка» и 88 млн руб. за ПО.

Сделки по продаже активов «Рокетбанка» и ПО «Точка» была завершены осенью 2017 г. Но со сделкой по продаже прав на торговую марку «Точка» возникли трудности и ее было решено отменить. Вместо этого летом 2018 г. стороны договорились о создании нового юридического лица — АО «Открытие». В нем 50% плюс одну акцию получил банк ФК «Открытие», Qiwi — 40%, а оставшиеся 10% минус одна акция были отданы офшору Catalytic, представляющему менеджмент «Точки».

При этом Qiwi и ФК «Открытие» в дивидендах от «Точки» будут получать по 45%. Для решения вопросы с правами на торговую марку «Точка» банк ФК «Открытие» выдал Qiwi векселя на сумму 235 млн руб., что соответствует ранее оговоренной сумме сделки по продаже данного бренда. Затем Qiwi вернул эти векселя в обмен на передачу АО «Точка» прав на одноименный бренд.

В момент заключения соглашения о передаче активов банка «Точка» в августе 2017 г. Киви-банк договорился с ФК «Открытие» о предоставлении ему информационных и технологических сервисов. Соглашение действовало до 1 февраля 2019 г., в рамках него Киви-банк получил 1,86 млрд руб. Затем вместо этого соглашения АО «Точка» договорилась с Киви-банком и ФК «Открытие» о предоставлении им информационных и технологических сервисов.