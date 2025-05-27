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Индексная книга (каталог) CNews*
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Catalytic


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса» 1
21.03.2024 «1С» помогла VK и хозяевам «Тинькова» купить цифровой банк «Точка» 1
29.08.2023 Цифровой банк для предпринимателей продан хозяевам «Тинькофф» за 41,5 миллиарда 1
21.07.2021 Qiwi продала виртуальный банк «Точка» 1
13.12.2019 Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет 1
17.10.2019 Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Catalytic и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4138 2
VK - Mail.ru Group 3483 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
8473 1
Галактика - Корпорация 1478 1
KPMG 259 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 5
NanduQ - Qiwi 997 5
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 68 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1236 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 102 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Рапида НКО - платежные система 145 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Совкомбанк ПАО 261 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1132 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 4
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5161 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4268 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5497 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5305 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5315 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
Потанин Владимир 66 2
Дьяков Борис 2 2
Соколов Александр 43 1
Тиньков Олег 48 1
Протопопов Андрей 32 1
Пантелеев Эдуард 5 1
Филев Владислав 1 1
Рязанов Александр 19 1
Липовцева Дарья 4 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3011 3
Франция - Французская Республика 7897 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7932 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6286 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1171 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3603 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 913 1
Опцион 101 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6864 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 546 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2503 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6168 1
Аудит - аудиторский услуги 2810 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6105 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1210 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1027 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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