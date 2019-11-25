Российским коровам подменили стрессовую реальность виртуальными очками

8059

Российские ученые разработали устройство виртуальной реальности для коров. Оно призвано снижать уровень стресса у животных и потенциально может улучшать количество и качество даваемого ими молока. В будущем устройство может быть принято к использованию во всех российских сельхозпредприятиях.

Виртуальность для скота

В Московской области успешно завершены испытания прототипа очков виртуальной реальности, разработанного специально для коров. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, устройство создавалось с целью улучшения условий содержания крупного рогатого скота.

Прототип очков разрабатывался с учетом анатомического строения головы коров. В создании устройства принимали участие как ИТ-специалисты, так и ветеринарные врачи, а помощь им оказывали консультанты с производства.

Техническую сторону очков разработчики не раскрывают. Судя по опубликованному министерством снимку, за основу взяты обычные очки виртуальной реальности, работающие в паре со смартфоном. Тестирование устройства проводилось на одном из крупнейших сельхозпредприятий Московской области – на ферме в Красногорске.

Вместо российской действительности

Как сообщили в министерстве, авторы идеи очков для коров опирались на существующие исследования зрения крупного рогатого скота. В частности, имитация реальности учитывает лучшее восприятие коровами оттенков красной части спектра в сравнении с человеком и одновременно более слабое восприятие синих и зеленых тонов.

Коровы смогут «сбежать» из России в залитое солнцем виртуальное летнее поле

Вместо российских реалий коровы с надетыми очками виртуальной реальности будут видеть летнее поле. Проведенные испытания показали, что животные, носившие очки, даже после первых тестов продемонстрировали снижение тревожности и рост общего эмоционального настроя всего стада.

Разработчики полагают, что виртуальная реальность может оказать положительное воздействие на молочную продуктивность коров. На момент публикации материала подтверждений или опровержений этому в России не было – специалисты еще не проводили комплексное изучение влияние виртуальной реальности на удои.

Опыт зарубежных коллег

Пока российские ученые готовятся к выявлению степени влияния виртуальной реальности на объемы получаемого молока и его качества, западные специалисты доказали, что их российские коллеги идут в верном направлении. К примеру, сотрудники Вагенингенского университета (Wageningen University) в Голландии провели исследование, в ходе которого подтвердили прямую зависимость окружающей среды на здоровье коров. Вследствие лучшего состояния здоровья улучшались и объемы получаемого молока, и его качество.

К аналогичному выводы пришли исследователи Сельского колледжа Шотландии (Scotland’s Rural College). Сами они эксперименты не ставили, но опросили фермеров, которые внедряют в свой бизнес те или иные современные системы улучшения здоровья и эмоционального состояния скота. Они тоже выявили непосредственную связь между хорошим эмоциональным состоянием, и количеством (а также качеством) молочной продукции.

Перспективы технологии в российском сельском хозяйстве

Российские специалисты пока не могут сказать, насколько эффективна технология виртуальной реальности в условиях российского фермерства. Вердикт будет вынесен только после изучения влияния виртуальности на удои.

В случае получения положительных результатов разработчики будут масштабировать свой проект в пределах России и стараться модернизировать отечественную сферу производства молока. На 25 ноября 2019 г. не было известно, заинтересовались ли российские производители молочной продукции идеей использования очков на фермах.

Идею внедрение современных технологий, в том числе и виртуальности, в молочное производство, обсудят участники VI Международного агропромышленного молочного форума. Он пройдет 26 и 27 ноября 2019 г. в Красногорске, в Доме правительства Московской области. В нем примут участие около 300 сельхозпредприятий Подмосковья.