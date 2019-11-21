«Автоматика» представила новый комплекс противодействия беспилотникам

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новейший комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Рубеж-автоматика». Одно из ее ключевых преимуществ – интеллектуальнаясистема управления, которая может обнаруживать и нейтрализовывать дроны без участия человека.

«Рубеж-автоматика» может использоваться в полевых и городских условиях и размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений. По словам разработчиков, комплекс легко транспортируется, время его развертывания и свертывания не превышает 5 минут. В состав комплекса входят средства радиолокационного и оптико-электронного обнаружения, радиотехнической разведки и адаптивные средства радиоэлектронного подавления. Оборудование может выполнять работу как в ручном, так и в автоматическом режимах.

«Недавние террористические атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии наглядно показали, какую угрозу могут нести беспилотники, в том числе для промышленных и других гражданских объектов. Понимая существующую потребность, наши предприятия предлагают большую линейку средств борьбы с дронами различного спектра действия и ведут новые разработки в этой сфере. В передовых комплексах, таких как "Рубеж-автоматика", используются интеллектуальные технологии, минимизирующие роль человека и человеческий фактор. Они основаны на уникальных алгоритмах, которые при условии адаптации комплексов к особенностям объектов не нарушают работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому могут безопасно использоваться в аэропортах, в городских условиях, на высокотехнологичных промышленных объектах», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Помимо комплекса «Рубеж-автоматика» «Ростех» представил линейку средств РЭБ, способных защищать от беспилотников любые объекты и территории. Среди них «Сапсан-бекас», «Купол-ПРО», «Пищаль-ПРО» и др.

На сегодняшний день создан опытный образец системы «Рубеж-автоматика».