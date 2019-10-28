Россиян отныне будут штрафовать на сотни тысяч рублей за запуск беспилотников

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В России вступили в силу новые правила регистрации дронов и квадрокоптеров. Под их действие подпадают даже детские БПЛА весом 250 граммов, однако штрафов за отсутствие регистрации в российском законодательстве не предусмотрено. Наказывать будут за факт полета незарегистрированных беспилотников, и размер штрафа может исчисляться сотнями тысяч рублей.



Всех посчитают

В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под эту категорию попадают, в том числе, и многочисленные квадроктоптеры – с 28 октября 2019 г. владельцы дронов не имеют права запускать их в небо без прохождения процедуры регистрации.

По данным Росавиации, регистрация БПЛА в России проходила до 27 октября 2019 г. включительно, однако за опоздавшими пока сохраняется возможность пройти ее постфактум. Необходимое заявление со всеми требуемыми сведениями можно отправить на почту Росавиации «в любое время».

Штрафные санкции

Владельцев дронов, не успевших или не захотевших зарегистрировать свою летательную технику вовремя, ждут штрафы, но вовсе не за бойкотирование процедуры регистрации. Штрафовать их государство будет за сам факт нахождения дрона без опознавательных знаков в воздухе.

Россиян будут штрафовать за каждый запуск дрона

Полет неучтенного БПЛА будет расцениваться как нарушение правил использования российского воздушного пространства, и каждый запуск таких дронов будет грозить владельцам потере от 20 до 50 тыс. руб. для физлиц, от 100 до 150 тыс. руб. для должностных лиц и от 250 до 300 тыс. руб. для юрлиц.

Что требуется для регистрации БПЛА

В первую очередь при покупке дрона следует обратить внимание на его вес. Если он не превышает 250 граммов, то регистрировать его не нужно, а выписывать штрафы за его запуск будет нельзя.

Отправить заявку на регистрацию БПЛА можно через сайт Госуслуг (на момент публикации материала этот способ не работал) или направить заявление со всеми необходимыми документами на почту Росавиации. В заявлении для регистрации дрона на физлицо нужно указать название БПЛА, его марку, массу, количество и тип его двигателей, максимальную взлетную массу. Помимо этого, сам дрон нужно сфотографировать на светлом фоне, причем гаджет должен занимать как минимум 70% кадра.

В дополнение к сведениям о БПЛА в заявлении на регистрацию должны быть приведены данные о его владельце: ФИО, паспортные данные, адреса прошивания и электронной почты, номер телефона и СНИЛС. Все контактные данные и формы заявления для физлиц, юрлиц и должностных лиц опубликованы на сайте ведомства.

В случае, если после обработки специалистами Росавиации заявка будет принята, описанному в анкете дрону будет присвоен уникальный номер, который будет внесен в соответствующий реестр. От владельца будет требоваться нанести этот номер на корпус БПЛА любыми доступными способами – краской, маркером, в виде листка бумаги с напечатанным на нем номером и т. д. Единственное требование – номер должно быть хорошо видно, и он должен быть читаем.

Дополнительные препятствия полетам

Фактически, согласно российскому законодательству, регистрация дрона еще не означает, что его владелец может запускать его на территории России где угодно и когда угодно. Для того чтобы полностью обезопасить себя от получения штрафа за несанкционированное использование БПЛА, владельцу придется согласовывать с чиновниками буквально каждый полет.

Все это имеет прямое отношение ко всем дронам массой от 0,25 до 30 кг. Другими словами, регистрировать придется как профессиональные квадрокоптеры для видеосъемки с воздуха, так и детские игрушечные дроны с китайских интернет-магазинов. Согласовывать планы полетов тоже придется для каждого устройства, и притом не с одним, а с несколькими ведомствами, в зависимости от территории планируемого запуска БПЛА. Все это регламентировано Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства России от 11.03.2010 № 138 (ФАП-138). Перечень правил опубликован на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Масштабы регистрации БПЛА

Согласно статистике Росавиации, в России на 22 октября 2019 г. на учет было поставлено около 1560 беспилотников. При этом 27 сентября 2019 г. в ведомство поступило приблизительно 3200 заявок на регистрацию, из которых 31 были отклонены по причине непредоставления заявителем необходимой для регистрации информации или ошибок в документах. Оставшиеся заявки находятся на рассмотрении.

В то же время, по данным ВВС, количество продаваемых в России дронов в десятки раз превышает количество поданных заявлений на регистрацию. Так, за весь 2018 г. в России было реализовано около 160 тыс. БПЛА.