10 «государственных» технологий следующего года

Под конец года аналитики Gartner перечислили 10 основных технологических трендов, которые, по их оценкам, будут способствовать преобразованию сферы государственных услуг. ИТ-директорам государственных учреждений стоит учесть эти тренды при разработке планов на предстоящие год-полтора.

Компания Gartner предложила свою версию 10 главных технологических трендов в области госуправления. При этом аналитики отметили, что упомянутые технологии, помимо прочего, важны в контексте таких общих тенденций, как необходимость достижения цифрового равенства, соблюдения норм этики и приватности, рост разрыва поколений и потребности в повышении гибкости государственных институтов. При этом степень важности выделенных трендов зависит от страны и существующей в ней бизнес-среды, а также от уровня властного органа (федеральный, региональный, местный и т. д.)

Десять главных «государственных технологий»:

1. Адаптивная безопасность

Данный подход подразумевает, что контроль рисков, управление доверием и обеспечение безопасности рассматриваются как непрерывный процесс, в рамках которого происходит предупреждение и снижение постоянно эволюционирующих киберугроз. При этом нужно исходить из признания того факта, что идеальной защиты не существует, в связи с чем безопасность нужно обеспечивать в адаптивном режиме, постоянно и для всех элементов систем.

2. Цифровое удостоверение личности гражданина

Цифровые удостоверения, позволяющие получать доступ к государственным услугам, уже вводятся в действие, хотя и не во всех странах. В Gartner отмечают важность соответствия цифровых удостоверений требованиям безопасности и ожиданиям граждан, обладающих такими удостоверениями.

3. Многоканальное взаимодействие

Эффективность работы госструктур с гражданами повышается при использовании современных каналов связи — мобильных устройств, умных колонок, чат-ботов, систем дополненной реальности. При этом надо учитывать, что уже в 2018 г. больше половины обращений к государственным сайтам осуществлялось с мобильных устройств.

Фото: https://ru.depositphotos.com Эффективность работы госструктур с гражданами повышается при использовании современных каналов связи

4. Адаптивность, заложенная в архитектуру

Для цифрового правительства нужна гибкая, способная перестраиваться среда — системы и решения, рассчитанные на выполнение не только текущих задач, но и задач будущего.

5. Управление цифровыми продуктами

Опрос ИТ-директоров, проведенный Gartner в 2019 г., показал, что более чем две трети из них уже внедрили или собираются внедрить практику управления цифровыми продуктами. Этот подход нередко осваивают как альтернативу каскадному принципу управления проектами (разработки ПО и не только), который во многих организациях доказал свою несостоятельность. Новый метод позволяет получать полезные результаты быстрее; он представляет собой непрерывный цикл разработки, выпуска, контроля, обновления и вывода из эксплуатации «продуктов» для бизнес-пользователей и граждан.

6. «Все как сервис» (XaaS) — предоставление любых ИТ-услуг из облака по подписке

Тот же опрос показал, что в 39% государственных учреждений планируют выделить рекордный объем финансирования на облачные сервисы. Принцип XaaS считают более удачной альтернативой модернизации устаревшей инфраструктуры, так как он обеспечивает улучшенную масштабируемость и ускоряет реализацию новых госуслуг.

7. «Общие сервисы 2.0»

Этим термином аналитики называют новый уровень совместного использования ИТ-услуг различными госструктурами, отмечая, что до сих пор попытки внедрения этой практики нередко проваливались. Внедрение «общих сервисов 2.0» подразумевает смещение акцента с экономии расходов к реализации ценных с точки зрения организации характеристик и возможностей, таких как безопасность в масштабе всей организации, управление идентификацией, различные платформы и средства аналитики.

8. Цифровая рабочая среда

Внедрение современных цифровых технологий в государственных учреждениях способствует уменьшению текучки и повышению удовлетворенности сотрудников, но, по оценкам аналитиков, государственный сектор пока что в этом отношении отстает от других отраслей.

9. Повсеместная аналитика

Этим понятием в Gartner называют применение средств аналитики на всех этапах бизнес-процессов и конвейеров предоставления услуг. Внедрение повсеместной аналитики в госструктурах позволит перейти от действий по результатам оценки отчетов к принятию более обоснованных решений в режиме реального времени.

10. Дополненный интеллект

Вместо перехода на «искусственный интеллект» эксперты рекомендуют ориентироваться на внедрение «дополненного» — человекоцентричной модели, в рамках которой люди работают вместе с системами ИИ, обеспечивая более эффективное решение когнитивных задач.