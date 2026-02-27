Получите все материалы CNews по ключевому слову
Atwal Ranjit Атвал Ранджит
СОБЫТИЯ
Atwal Ranjit и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14851 3
|Microsoft Windows 10 1905 2
|Microsoft 365 Copilot 199 1
|FreePik 1544 1
|Apple iOS 8338 1
|Microsoft Windows 7 1999 1
|Microsoft Windows 16463 1
|Xiaomi Redmi - серия смартфонов 523 1
|Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 294 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422219, в очереди разбора - 726672.
Создано именных указателей - 191019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.