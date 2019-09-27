ПК и смартфоны больше не нужны. В 2019 г. рынок рухнет

Пользователям наскучили бестолковые апгрейды

После нескольких лет поступательного роста, мировой рынок смартфонов впервые достиг переломного момента, за которым последует его сокращение, прогнозируют аналитики Gartner. По их расчетам, уже по итогам 2019 г. глобальные продажи смартфонов сократятся в штуках на 3,2%: с 1813,4 млн штук в 2018 г. до 1743,1 млн штук в 2019 г.

Сравнимые перспективы ожидают суммарный рынок вычислительных устройств в целом (настольные и портативные ПК, планшеты и смартфоны): падение суммарных глобальных продаж по этим категориям по итогам 2019 г. ожидается на уровне 3,7% – до 2,14 млрд штук, с рекордных 2,22 млрд, проданных в 2018 г.

Несмотря на торговое противостояние Китая и США, «Брексит» и другие экономические факторы, аналитики Gartner считают основным фактором сокращения рынка смартфонов совершенно другую причину – отсутствие у новых моделей действительно интересных новых функций, стоящих затрат денег на их приобретение.

«Потребители предпочитают пользоваться своими телефонами более длительное время, особенно с учетом ограниченной привлекательности новых технологий, – сказал Ранджит Атвал (Ranjit Atwal), старший директор по исследованиям в Gartner. – Если новые устройства не обеспечивают значительное увеличение полезности, эффективности или впечатления, пользователям не интересны обновления».

Рынок потребительских ПК по итогам 2019 г. ожидает мощный обвал на 9,8%, при этом доля этого сегмента в общем объеме рынка упадет ниже 40%. Ключевая причина ослабления этого сектора аналогична проблеме рынка смартфонов: общее увеличение времени жизни потребительских ПК. Именно поэтому, как ожидается, число обновлений потребительских ПК в 2019 г. сократится на 20 млн единиц.

Вся надежда на 5G

В настоящее время в мире используется более 5 млрд мобильных телефонов и смартфонов, считают аналитики Gartner. Жизненный цикл каждого устройства, ранее рассчитывавшийся в среднем на 2-годичный период, продолжает расти в 2019 году – особенно в премиальном сегменте.

Оживление рынка ПК и смартфонов ожидается только в 2020 г.

Качество и технологические возможности смартфонов обоих платформ – Android и iOS, в настоящее время достигли своеобразного «уровня насыщения», когда пользователи более чем довольны своими устройствами даже по истечении двухлетнего срока использования.

По мнению аналитиков Gartner, производители смартфонов расценивают становление мобильной связи 5G как рычаг для ускорения замены парка нынешних 4G-устройств, однако в ближайшие несколько лет темпы развития сотовых сетей пятого поколения будут достаточно скромными. По данным Gartner, в течение следующих пяти лет коммерческие сети 5G запустят лишь менее половины операторов.

Рост глобального рынка смартфонов под воздействием расширения доступности сетей 5G ожидается только в 2020 г., и лишь в небольших объемах – на 2,9%.

Тип устройства 2 018 2 019 2 020 2 021 Традиционные ПК (настольные и ноутбуки 195,3 млн 188,4 млн 177,9 млн 169,2 млн Ультрамобильные (премиальный сегмент) 64,4 млн 67,3 млн 71,8 млн 76,4 млн Суммарный рынок ПК 259,7 млн 255,7 млн 249,7 млн 245,6 млн Ультрамобильные (базовый и средний сегмент) 149,6 млн 140,9 млн 137,3 млн 135,7 млн Рынок вычислительной техники 409,3 млн 396,6 млн 387,0 млн 381,3 млн Смартфоны и мобильные телефоны 1813,4 млн 1743,1 млн 1768,8 млн 1,775,50 Суммарный рынок устройств 2222,7 млн 2139,7 млн 2155,8 млн 2156,8 млн Gartner, сентябрь 2019 г.

«Для возобновления роста продаж смартфонов, операторам мобильной связи придется уделить особое внимание таким характеристикам сетей 5G, как высокая скорость, улучшенная доступность сети и повышенная безопасность. Когда обещания провайдеров о возможностях 5G состыкуются с реалиями, мы прогнозируем, что на 5G-смартфоны придется более половины продаж, и произойдет это в 2023 году», – отметил Ранджит Атвал.

По мнению аналитиков Gartner, развитие сетей 5G затронет не только рынок смартфонов. По данным свежего прогноза агентства, дальнейшее развитие рынка интернета вещей приведет к тому, что число конечных потребителей 5G вырастет в период с 2020 по 2023 год в 14 раз – с 3,5 млн до 48,6 млн. К 2028 г. потребительская база 5G-устройств достигнет 324,1 млн единиц, хотя на конечные устройства интернета с поддержкой 5G будет приходится только 2,1% от всех конечных устройств IoT.

В Gartner также считают, что поддержка 5G, которая начнет появляться в премиальных ультрамобильных устройствах в 2020 году, также станет одним из факторов для оживления рынка.

Перспективы рынка бытовых ПК

Несмотря на оптимистичные итоги II кв. 2019 г., когда мировые продажи ПК выросли на 1,5% год к году и составили 63 млн, экономические проблемы глобального масштаба все еще оказывают негативное влияние на сбыт ПК в этом году. По итогам 2019 г. аналитики Gartner прогнозируют объемы поставок ПК на уровне 256 млн единиц, что на 1,5% меньше, чем в 2018 г.

По мнению аналитиков Gartner, трехлетнее оживление рынка бизнес-ПК по причине обновления парка из-за миграции на Windows 10 уже прошло свой пик, так что в 2020 г. ожидается сокращение в этом секторе на 3,9%.

«Без сомнения, ландшафт рынка ПК заметно меняется. Сектор бытовых ПК требует дорогостоящих вложений для удовлетворения определенных потребительские задач – таких как, например, игры. С другой стороны, поставщики ПК вынуждены работать в условиях неопределенности из-за тарифных войн и разрушительного воздействия Brexit. В конечном итоге им стоит отойти от бизнес-модели на основе пиковых капзатрат и перейти к модели расчетов на основании ежегодной выручки», – отметил Ранджит Атвал.