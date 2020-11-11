Аналитики рассказали, с каких секторов начнется восстановление ИТ-рынка
Неспешное восстановление после резкого спада
Расходы на ИТ в регионе EMEA (Европа, Африка, Ближний Восток) начнут неспешно восстанавливаться уже в 2021 г., при этом годовой прирост по сравнению с 2020 г. составит 2,8%, а выручка сегмента по региону достигнет $1,075 трлн. Такие данные представлены в обновленном прогнозе Gartner по итогам первых десяти месяцев 2020 г.
В Gartner считают, что восстановление рынка ИТ в регионе EMEA до уровня 2019 г. займет более года, поскольку по итогам всего 2020 г. аналитики прогнозируют его сокращение сразу на 6,8% год к году, до $1,046 трлн.
Наиболее энергично ИТ-рынок будет восстанавливаться в таких секторах как строительство дата-центров и закупки ПО корпоративного класса. Минимальный рост в 2021 г. покажут секторы офисного оборудования и ИТ-сервисов, считают в Gartner, хотя именно эти сегменты по итогам нынешнего года ожидает самое значительное сокращение – на 15,1% и 7,0%, соответственно.
Помимо пандемии COVID-19, обрушившей ИТ-рынок в глобальном масштабе, для региона EMEA, по мнению аналитиков Gartner, отрицательным экономическим фактором в 2020 г. также стал выход Великобритании из ЕС – так называемый «Брекзит» (Brexit).
«До пандемии больша часть компаний последовательно продвигала цифровые стратегии, – сказал Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), заслуженный вице-президент Gartner по исследованиям. – Продвижение компаний вперед в 2021 г. зависит от роста, а не сокращения числа инициатив в области цифрового бизнеса, и финансирования этих инициатив путем привлечения средств из других областей ИТ».
Сегментированное восстановление рынка
По итогам всего 2020 г. в Gartner прогнозируют «просадку» всего рынка расходов на ИТ по всем сегментам без исключения. В то же время, процесс восстановления рынка, который стартует в 2021 г., для большей части компаний будет тесно связан с переконфигурированием бизнес- и операционных моделей в соответствии с «новой реальностью» за счет более оптимального перераспределения расходов на ИТ.
В Gartner считают, что рекордное сокращение расходов на технику по итогам 2020 г. на 15,1%, вызванное пандемией коронавируса, вырастет незначительно в 2021 г., всего на 1,7%, однако расходы на приобретение тонких легких ноутбуков и настольных ПК при этом вырастут на 10%.
|Расходы
|2019, $ млрд
|% год к году, 2019
|2020, $ млрд
|% год к году, 2020
|2021, $ млрд
|% год к году, 2021
|Дата-центры
|54,003
|-9,0%
|49,836
|-7,0%
|51,881
|4,1%
|Корпоративное ПО
|128,688
|7,3%
|123,354
|-4,1%
|130,823
|6,1%
|Оборудование
|198,369
|-1,9%
|168,362
|-15,1%
|171,158
|1,7%
|ИТ-услуги
|306,031
|1,0%
|284,736
|-7,0%
|291,953
|2,5%
|Коммуникационные сервисы
|431,625
|-0,2%
|420,017
|-2,7%
|429,465
|2,2%
|Суммарно по ИТ-индустрии
|$1 118,72
|0,0%
|$1 046,31
|-6,5%
|$1 075,28
|2,8%
Источник: Gartner (Ноябрь 2020)
В 2021 г. в регионе EMEA резко, сразу на 60% вырастут расходы на сервисы PaaS (платформа как услуга), считают аналитики. Также в регионе по итогам 2021 г. ожидается рост на 5% инвестиций в технологии для работы удаленных сотрудников. Компании региона EMEA увеличат суммарные расходы на платформы для совместной работы и контента на 17%, ПО для обеспечения безопасности – на 11%, на облачную видеоконференцсвязь и унифицированные коммуникации – на 4%.
Скорость адаптации принципов удаленной работы значительно различается по всему миру и зависит от глубины внедрения ИТ, культуры и степени взаимопроникновения отраслей экономики, считают в Gartner. Так, в США по итогам 2021 г. прогнозируется до 52% рабочей силы в режиме удаленной работы, в Великобритании – до 48%, в Германии и Франции – порядка 38% и 34%, соответственно.
«Пандемия вынудила работодателей использовать труд удаленных сотрудников, превратив его в стратегическую кадровую политику, – сказал Ранджит Атвал (Ranjit Atwal), вице-президент Gartner по исследованиям. – Мобильные ПК необходимы для удаленной работы, так что компании из региона EMEA будут перефокусировать ряд расходов на мобильные ПК».
В середине сентября 2020 г. CNews со ссылкой на данные IDC рассказал о том, что по итогам 2019 г. российский рынок ИТ-услуг вырос на 8,0% до $5,57 млрд, однако по итогам 2020 г. в этом секторе ожидается спад в связи со сложной экономической ситуацией.
В июле 2020 г. CNews со ссылкой на скорректированный прогноз Gartner сообщил о том, что глобальные расходы на ИТ в 2020 году упадут на 7,3% до $3,5 трлн. Тем не менее, по мнению аналитиков, спад вряд ли носит долгосрочный характер, и расходы на ИТ возрастут сразу же после появления первых признаков восстановления мировой экономики.