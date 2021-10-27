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Cisco представила новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience

Cisco анонсировала новые функции Webex Calling и Webex Customer Experience, а также новую коммуникационную платформу как услугу (Communications Platform as a Service, CPaaS). Эти усовершенствования должны помочь предприятиям адаптироваться к работе в гибридном режиме.

Кроме того, вслед за приобретением компании imimobile Cisco представила интеграцию ее технологий с Webex для интеллектуального и естественного взаимодействия по любому каналу связи.

«Прошедший год выявил растущую необходимость создания комфортной для пользователя обстановки, — сказал Джиту Пател (Jeetu Patel), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и совместной работы компании Cisco. — Представленные инновации позволяют предприятиям стать еще ближе к заказчикам и обслуживать их с максимальной эффективностью по любому каналу связи в реальном времени».

Новая функциональность Webex Calling: Webex Go. Исчезла необходимость переключаться между рабочим и личным мобильным телефоном. С запуском Webex Go корпоративный функционал Webex Calling реализуется в качестве выделенной бизнес-линии на персональном мобильном телефоне пользователя; Nomadic E911 — экстренные вызовы с определением местоположения. При выполнении экстренного вызова из Webex App аварийно-спасательная служба получит точную информацию о местоположении. Если Webex App определит, что звонящий переместился в другую точку, пользователи получат уведомление о необходимости обновить адресную информацию; облачные вызовы (Cloud Calling) с персональных настольных устройств. Пользователи получили возможность вызывать коллег по имени или добавочному номеру непосредственно с устройств Webex Desk Pro; интеграция с Singlewire InformaCast. Пользователи могут передавать экстренные оповещения напрямую и в виде аудиофайлов на телефоны и акустические системы Cisco, а также текстовые извещения — на цифровые панели, настольные компьютеры и мобильные устройства; выделенный виртуальный узел (Dedicated Instance). Если заказчик не готов переносить в облако все вызовы, есть возможность гибридного развертывания и совмещения многопользовательского (Multi-Tenant) и выделенного (Dedicated Instance) режимов; расширение тарифного покрытия в Европе. Cisco анонсировала тарифы Cisco Calling Plans для 10 стран Европейского Союза. Теперь в них включены: Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Литва, Люксембург, Финляндия, Франция и Швеция; новое использование общей линии. Новый виджет для Webex App упрощает пользователям работу в многозадачном режиме и ускоряет ответы на вызовы.

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Инновации и стартапы

Новые возможности Webex Customer Experience: обобщение информации по клиентам. Заказчики Webex вскоре смогут объединить все действия клиентов по всем каналам и точкам взаимодействия на единой платформе. Магазин может подключить покупательскую корзину к чату, вызову или электронной почте, даже если взаимодействие по этим каналам проходило через разные каналы или разных поставщиков. Чтобы клиенты не разочаровались в обслуживании, улучшено прогнозирование поведения клиентов и предусмотрены механизмы упреждающей и оперативной реакции с применением ИИ-оркестрации. Например, при отказе сервиса и переполнении операторского центра запросами Webex Customer Experience распознает необходимость упреждающего ответа; коммуникационная платформа как услуга (Communications Platform as a Service, CPaaS). Видеотехнология Webex вскоре объединится с imiconnect, корпоративным решением Cisco CPaaS, которое имеет богатые возможности взаимодействия с клиентами в приложениях телемедицины, образования, общения и дополненной реальности. Интерфейсы прикладного программирования API и комплекты разработчика SDK будут доступны в начале 2022 г.; песочница корпоративного разработчика. Разработчики получат доступ к новой песочнице CPaaS, где смогут на одной платформе создавать, тестировать и отлаживать опытные образцы. Этот инструментарий поможет сэкономить время, уменьшить сложность и ускорить инновации.

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