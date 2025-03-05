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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алексеев Антон


05.03.2025 «Группа Астра» и ОАО «Гипросвязь» подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
31.05.2023 MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии 1
02.11.2020 Более 4 тыс. россиян прошли обучение цифровым компетенциям по работе с большими данными 1
18.08.2020 Стартовал набор на образовательные программы для CDO-управленцев в формате «Клик» 1
16.03.2020 Более 70 цифровых решений определены на «цифровой прокачке» Ростовской области 1
17.10.2019 Путин поручил распространять в Рунете духовно-нравственный контент 1
12.10.2016 Система Fort Monitor оптимизирует логистику агрохолдинга «Русское Зерно» 1
12.10.2015 Анатолий Сухопаров принял управление «Ангтсремом-Т», сменив выходца из ВТБ 1
25.08.2015 ВЭБ меняет руководство «Ангстрема» 2
01.04.2014 «Ангстрем» получил лицензию на производство процессоров ARM 1
31.10.2012 IBM и «Ангстрем» будут совместно развивать технологические инновации 1
29.10.2012 Рейман скупает «Ангстремы» 1
09.06.2012 «Питерские связисты» сдали «Центральный телеграф» 1
12.03.2012 Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА 1
21.04.2010 «Старт Телеком» ввёл в эксплуатацию узел связи в Ростове-на-Дону 1
12.04.2010 «Старт Телеком» расширил подключение к MSK-IX до 30 Гбит/с 1
05.04.2010 «Старт Телеком» расширил пропускную способность канала Москва-Франкфурт 1
29.03.2010 «Старт Телеком» запускает услугу Ethernet Multipoint 1
23.03.2010 «Старт Телеком» построил VPN-сеть для «Росплазмы» 1
19.11.2009 «Старт Телеком» расширил пропускную способность магистральной сети 1
05.11.2009 «Старт Телеком» подписал SLA на услуги интернет-транзита с Tata Communication 1
25.06.2008 Акционеры «Центрального телеграфа» избрали новый совет директоров 1
12.05.2008 Выручка «Старт Телекома» выросла в 3,3 раза 1
25.05.2007 В "Дальсвязи" назначен новый генеральный директор 1
02.04.2007 Генеральным директором "Старт Телекома" назначен бывший гендиректор "Дальсвязи" 2
31.01.2007 Гендиректор «Дальсвязи» покидает свой пост 2
08.12.2006 "Дальсвязь" намерена выкупить оставшиеся 49% акций "Сахателекома" 2
28.09.2006 Акционеры "Дальсвязи" избрали совет директоров в составе 11 человек 1
15.09.2006 Чистая прибыль "Дальсвязи" в 1 полугодии по МСФО выросла в 2,2 раза 1
26.01.2006 "Связьинвест" покинул "предпоследний из могикан" 1
10.10.2005 Совет директоров "Дальсвязи" исключил из состава правления компании Владислава Ильченко 1
02.02.2005 В "Дальсвязи" назначен гендиректор 2

Публикаций - 33, упоминаний - 38

Алексеев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - МТТ Старт Телеком 83 13
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 12
Ростелеком - Связьинвест 1708 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 437 6
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 137 6
AMD - Advanced Micro Devices 4257 5
IBM - International Business Machines Corp 9450 4
Ростелеком 9777 4
Питерская группа связистов 435 3
Ангстрем НПО 20 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 2
Ангстрем-М 30 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 205 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Ингушэлектросвязь 16 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
МегаФон 8985 1
Yandex - Яндекс 7460 1
8288 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1070 1
БАРС Груп 546 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 41 1
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Цифра ГК 2443 1
Telegram Group 2042 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 99 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
Runica Investments 11 2
Контрактфинансгрупп МФО 14 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Коал Трейдинг 3 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Ангстрем Инвест 13 1
Русгрэйн Холдинг - Rusgrain - Русское зерно 3 1
ТБК - Трастовая брокерская компания 2 1
Россети Ленэнерго 1701 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
СевЗапФинанс - Северо-Западная Финансовая Компания 5 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
SSCP - Sloane Square Capital Partners 7 1
Unsplash 853 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Корпорация ФНДС 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 2
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
ФМБА России - Росплазма РМНПЦ ФГБУ 4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 316 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
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ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 42 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 10
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РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 944 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 100 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Клик-интенсив 3 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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