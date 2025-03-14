Российский «убийца» Starlink готовится к тестированию в Арктике

Пилотный проект по обеспечению Ненецкого автономного округа связью с низкоорбитальных спутников запустят уже в следующем году. Опытная эксплуатация должна начаться в 2027 г.



Начало тестирования

В Ненецком автономном округе (НАО) в 2026 г. будет запущен пилотный проект по обеспечению связью с низкоорбитальных спутников от российской компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг»), пишут «Ведомости» со слов заместителя губернатора НАО – руководителя департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Антона Лебедева.

«Мы работаем с несколькими регионами, представителями органов региональной власти на предмет закрытия их потребности в связи там, где недоступна наземная сеть», — уточнил представитель «Бюро 1440».

Создание низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа к интернет в России предусмотрено нацпроектом «Экономика данных». Группировка создается в рамках государственно-частного партнерства. Более 300 млрд руб. инвестирует «Бюро 1440» в строительство аппаратов и инфраструктуры. Более 100 млрд руб. направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков. Планируется к концу 2027 г. запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 г. — 383.

Качественнее и дешевле

Обеспечение связью с низкоорбитальных спутников будет в разы дешевле, чем при обеспечении связью с геостационарной орбиты, сказал Лебедев.

«ИКС холдинг» К концу 2027 г. в России должно быть запущено 292 аппарата низкоорбитальной спутниковой группировки.

Геостационарные спутники расположены на высоте 35,76 тыс. км, тогда как спутники на низкой орбите можно размещать на высотах от 500 до тысячи км, соответственно, доставка аппаратов на эту орбиту будет дешевле, объяснил заместитель декана факультета СМ МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрей Новиков.

Кроме того, переход на низкую орбиту значительно повышает скорость передачи данных и снижает сетевую задержку в сравнении с аппаратами, находящимися на высокой геостационарной орбите.

Мобильный интернет или фиксированный интернет по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) являются более совершенными по сравнению со спутниковым интернетом, как с геостационарной, так и с низкой орбиты, но с учетом местности и низкой заселенности НАО ВОЛС и мобильная связь могут быть коммерчески неэффективными.

По словам советника генерального директора ГК «Геоскан» Андрея Ионина, на Крайнем Севере космический интернет востребован — в городах интернет есть, а на отдаленных промышленных площадках и стойбищах – отсутствует, отметил он.

Скорее всего, пилот в НАО позволит отработать наземное оборудование в суровых северных условиях, которые серьезно отличаются от условий эксплуатации в европейской части России, а также отработать потребительские сценарии, предположил Ионин.

Но для реализации возможности предоставлять низкие цены на интернет у низкоорбитальной группировки должно большое количество клиентов, иначе «не будет сходиться финансовая модель», сказал гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Антон Алексеев.

Аналог Starlink

В начале февраля 2023 г. CNews писал о том, что «ИКС холдинг» запустит низкоорбитальное спутники весной 2023 г. Первая миссия «Рассвет-1» стартовала 27 июня 2023 г. и была признана полностью успешной. Cкорость составляла 48 Мбит/сек, задержка — 42 мс. При таких показателях уже можно сделать видеозвонок в высоком качестве сразу на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K.

Опытная эксплуатация спутникового интернета с низкоорбитальных спутников в России должна начаться в 2027 г. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в середине февраля 2025 г. Его цитировали РИА «Новости». Он также отметил, что на сегодняшний день есть всего две страны, которые создают аналогичные низкоорбитальные группировки — США и Китай. При этом в Китае спутники еще не были протестированы на орбите.

С первого взгляда кажется, что российская система не имеет шансов на конкуренцию со американской Starlink. У компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk) на орбиту выведено более пяти тыс. спутников, которые поступают туда с помощью многоразовых ракет компании, доставляющих от 20 до 40 устройств за один запуск. Россия отстает примерно в 10 раз по количеству запусков ракет в год. Однако Starlink планирует обеспечивать покрытие по всему миру. Для покрытия территории нашей страны, по оценкам российских экспертов, от 100 до 600 спутников вполне хватит.