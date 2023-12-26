Epicstars: цифры декабря подтвердили устойчивый рост российской блогосферы

Компания Epicstars — специализированное агентство и разработчик первого российского B2B-решения для блогосферы, — традиционно информирует участников рынка о ключевых фактах, событиях и показателях развития российской блогосферы. В декабре уходящего года рынку были представлены новые данные. Об этом CNews сообщили представители Epicstars.

Объем отечественного рынка инфлюенс-маркетинга вырос за год на 25-30%. При этом количество рекламных интеграций уже в первой половине 2023 увеличилось в полтора — два с половиной раза (по данным WildJam).

Число авторов, регулярно размещающих посты в различных соцсетях, составляет более 60 млн человек (63 млн по информации AdIndex и почти 65 млн — по данным Brand Analytics).

Рост стоимости рекламных интеграций у «селебритиз» и крупных блогеров составил 10-20%, а у средних и микро-блогеров — 10%, что говорит о том, что работа с микроблогерами остается чрезвычайно привлекательной.



По данным аналитиков агентства Epicstars, во второй половине 2023 г. значительно выросла доля «продвинутых» рекламных форматов, в том числе «умных» интеграций, посевов, альтроллов (их доля в РК составляет не менее 30%).

Доходы российских блогеров на российских платформах выросли на 27% за последний год (данные Win2Win Communications). При этом лидером здесь стал ВК, где рост доходов авторов оказался еще выше, превысив 37% и достигнув 5,5 млрд руб.

Пользователи российских соцсетей стали более охотно «донатить». Так, число пользователей, готовых благодарить авторов таким способом, выросло на 56%. Например, через VK Donut пользователи перечислили 780 млн руб.

Прорывом на российском рынке стало резкое наращивание аудитории платформы RuTube: она выросла до 5 млн пользователей в день, а годовой рост составил 53,7% (по данным Tele2).

Резко нарастила аудиторию и относительно новая социальная сеть Looky — число ее подписчиков превысило в этом году 1 млн человек.

В этом году, по данным агентства Epicstars, число небольших РК в сегменте consumer goods, реализованных с помощью специализированного инструментария для аналитики и первичного подбора блогеров (сервис 2TA и его аналоги), увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, возросло число крупных российских брендов, перераспределивших каналы продвижения в пользу микроблогеров — таких рекламодателей стало больше на 14%.

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Важным событием этого года стало намерение крупнейших российских маркетплейсов создать Ассоциацию цифровых платформ — с целью их дальнейшего развития, содействия росту экономики, занятости, упорядочиванию налогообложения и др. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что создаваемой ассоциации удастся выработать свод правил, унифицирующий «техническую» составляющую работы блогеров с крупнейшими маркетплейсами страны. Это, по мнению участников рынка, освободит авторов от необходимости отслеживать изменения законодательства, самостоятельно выполнять не всегда им понятные регламенты и необходимые рутинные процедуры, дав им, тем самым, больше возможностей для творчества и создания интересного качественного контента.

Лидером по предоставлению новых функций и возможностей для авторов и рекламодателей стал Telegram. Более того, в последние дни уходящего года платформа выпустила мощное предновогоднее обновление, с фокусировкой на «истории».

Продолжается ренессанс платформы «Одноклассники», по некоторым данным уже догнавших своих традиционных конкурентов, а по информации компании «Бери заряд!» — даже возглавили рейтинг Топ-5 популярных среди россиян соцсетей.

Наконец, в связи значительным усовершенствованием законодательной базы, определяющей работу с рекламой в блогосфере, на рынке появился новый инструмент (микро-приложение), с помощью которого блогеры смогут самостоятельно маркировать рекламу — непосредственно со своего смартфона. Первым такое приложение запустил ВК; следует ожидать, что такие инструменты предложат и другие крупные площадки.

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Таким образом, 2023 г. продемонстрировал, что российская блогосфера сформировалась как единое маркетинговое- и бизнес-пространство, а ее участники стали одним из ключевых факторов развития российского бизнеса и экономики в целом.

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Компания Epicstars была создана в 2015 г. и сегодня является одним из лидеров в сфере инфлюенс-маркетинга (ВКонтакте, Telegram, Яндекс.Дзен, Tenchat, Rutube и др.). Epicstars развивает B2B-решения по проведению, планированию, организации таргетированных рекламных кампаний в социальных сетях.