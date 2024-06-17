«МТС Линк» полностью адаптировал интерфейс для незрячих пользователей

ПАО «МТС» сообщает о завершении адаптации интерфейса сервиса «МТС Линк» для незрячих и слабовидящих пользователей. Приложения «МТС Линк» для ПК, Android и iOS, а также браузерная версия платформы интегрированы с программами экранного доступа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Незрячие и слабовидящие пользователи теперь могут использовать системные программы чтения экрана во время онлайн-мероприятий и переписок в сервисах «МТС Линк». На ПК за озвучивание текста на экране отвечает режим «Экранный диктор», на iOS — VoiceOver, а на Android — TalkBack. При включении этих режимов все элементы интерфейса приложения «МТС Линк» зачитываются, позволяя незрячим и слабовидящим пользователям воспринимать их на слух. Соответствие «МТС Линк» требованиям пользователей с ограничениями по зрению подтверждено записью в реестре российского программного обеспечения.

С тестированием «МТС Линк» помогали партнеры — фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Незрячие специалисты фонда протестировали озвучивание приложений и их работу через брайлевский дисплей и подтвердили, что оба варианта функционируют корректно. Они также отметили, что программы экранного доступа хорошо воспринимают текст в чатах встреч и вебинаров «МТС Линк». Таким образом, при проведении онлайн-мероприятий с участием незрячих людей организаторам не нужно параллельно заводить чаты в сторонних мессенджерах, с чем они сталкивались ранее при использовании других ВКС-сервисов.

«Мы в «МТС Линк» считаем, что качественные онлайн-коммуникации должны быть доступны абсолютно всем. Именно поэтому мы уделяем много внимания инклюзивности наших сервисов. Интеграция с программами экранного доступа может остаться незаметной для большинства наших пользователей, но при этом сделает видеоконференции и вебинары удобнее для тысяч слабовидящих и незрячих людей. Мы благодарны нашим партнерам из фонда “Со-единение” за вовлеченность: их обратная связь поможет нам и в будущем работать над улучшением пользовательского опыта людей с нарушениями зрения», — отметил директор по продукту «МТС Линк» Александр Бровко.

«Людям с особенностями здоровья важно быть самостоятельными: отвечать на сообщения в социальных сетях, уверенно работать на компьютере, искать информацию в интернете. Приложение «МТС Линк» – уникальный продукт, доступный незрячим и слепоглухим людям на компьютере и в мобильной версии для работы и общения: в нем можно проводить онлайн-встречи, совещания, вебинары и т.д. Есть определенные особенности, к которым необходимо привыкнуть, изучить их, но в целом приложение «МТС Линк» доступно незрячим людям для полноценного использования», – сказала руководитель программы «Региональное развитие» Фонда «Со-единение» Ольга Кудрявцева.

МТС уже много лет реализует комплексную программу помощи людям с особыми потребностями. В частности, расширяет возможности инклюзивного трудоустройства. Среди проектов — бесплатный онлайн-курс по разметке данных для людей с особенностями здоровья, созданный в партнерстве с NtechLab и платформой «Нетология»; программа «Путь к карьере с МТС», цель которой — создание равных возможностей для молодых людей с инвалидностью; проект «Наставники», в котором сотрудники МТС в онлайн-формате делятся профессиональным и личным опытом с людьми с инвалидностью.

МТС также стремится повышать инклюзивность контента на собственных медиаплатформах. В онлайн-кинотеатре KION доступна подборка популярных фильмов с переводом на русский жестовый язык; также на русский жестовый язык переведен ряд спектаклей волонтерского театра кукол МТС «Мобильный театр сказок».