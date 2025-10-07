Разделы

Apple EarPods


УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 Потому что и так купят. Из коробок со смартфонами исчезают зарядные кабели 1
09.11.2020 Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года? 1
02.10.2020 Впервые раскрыты итоговый дизайн и цены новых iPhone. Подорожания не избежать 1
01.10.2020 В России обрушились цены на iPhone 1
28.08.2020 Новые iPhone станут хуже, но при этом подорожают 1
13.12.2019 Как защитить смартфон зимой: 5 полезных советов от ZOOM 1
03.12.2019 Как выбрать наушники, если вы меломан: советы ZOOM 1
11.04.2019 Обзор смартфона Apple iPhone Xr: кнопка, прощай! 1
29.03.2019 Лучшие смартфоны 2019 года: выбор ZOOM 1
25.05.2018 Лучшие модели полностью беспроводных наушников. Выбор ZOOM 1
22.11.2016 Обзор смартфона ZTE Axon 7: мультимедиа-комбайн 1
07.09.2016 Apple выпустила непромокаемые iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Цены 1
25.08.2016 Каким будет iPhone 7? 10 главных вопросов о новом флагмане Apple 1
20.04.2016 Самые ожидаемые смартфоны 2016 года 1
04.02.2016 Самые ожидаемые смартфоны 2016 года 1
30.11.2015 Apple откажется от разъема для наушников 1
03.11.2014 Тест смартфона iPhone 6 Plus: главный конкурент iPad mini 1
26.09.2014 Первый взгляд на новые смартфоны Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus 1
17.07.2014 Хиты продаж: смартфоны первой половины 2014 года 1
02.12.2013 Смартфоны: хиты продаж осени 2013 1
11.11.2013 Обзор смартфона Apple iPhone 5c: цветная импровизация 1
30.09.2013 Самые продаваемые смартфоны августа 2013 года 1
02.11.2012 Официальные реселлеры начинают продавать новые iPod 2
14.09.2012 Первый взгляд на новый iPod: плеерная революция начинается в октябре 1
13.09.2012 Не только iPhone 5: Apple обновила линейку плееров iPod. ФОТО 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Apple EarPods и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12499 22
Samsung Electronics 10536 11
Huawei 4161 6
HTC Corporation 1504 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5737 4
Microsoft Corporation 25134 3
MediaTek - Ralink 562 3
HERE Technologies 109 3
X Corp - Twitter 2900 2
Xiaomi 1916 2
Lenovo Motorola 3519 2
Google LLC 12136 2
Meta Platforms - Facebook 4508 2
LG Electronics 3667 2
Qualcomm Technologies 1896 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1000 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 688 1
Canon 1413 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Lenovo Group 2337 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2650 1
Intel Corporation 12471 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5195 1
Sony 6612 1
Nvidia Corp 3683 1
ZTE Corporation 768 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Telegram Group 2437 1
HMD Global - Nokia 136 1
Dropbox 510 1
Leica Camera 266 1
Jabra 77 1
Fly 208 1
Bang&Olufsen - B&O 140 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1564 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Восход ФГБУ НИИ 675 1
Baseus 31 1
BBK OnePlus 239 1
Naver 21 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 3
Связной ГК 1382 2
Nike 188 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2640 1
BMW Group 461 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
Kickstarter 129 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 178 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 398 1
Россети Ленэнерго 1699 1
101Hotels.com 456 1
Геометрия НПО 148 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5127 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 49 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25295 22
Наушники - Headphones 4210 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12798 17
Lightning 223 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10081 13
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21604 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7583 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9722 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26782 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2318 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8058 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2209 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6266 10
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1666 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10239 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25637 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3335 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6207 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2830 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17685 7
Аксессуары 4068 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10472 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2098 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5071 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 413 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3076 6
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1079 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2431 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11103 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2951 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6149 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4353 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1516 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22605 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14245 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28735 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4828 5
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 784 5
Микрофон - Microphone 2659 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2429 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7282 20
Apple iOS 8150 11
Apple iPhone 5 775 10
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 9
Apple iPad 3907 8
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 8
Google Android 14536 8
Apple iPhone 6 4861 7
Apple iPhone 4 788 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1603 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 5
Apple iSight 70 5
Samsung Galaxy 985 5
Apple Siri - Голосовой помощник 412 5
Apple iCloud 285 5
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 312 5
Apple iPod Touch 747 5
Apple iPhone 12 226 4
Apple iPhone 7 284 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 857 4
Apple AirPods - Наушники 150 4
Apple Touch ID 287 4
Apple FaceTime 178 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 817 4
Apple iPhone 11 267 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 524 3
HTC One - серия смартфонов 187 3
Samsung Galaxy Note 696 3
Apple iPad Pro 301 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 3
HTC Sense 188 3
Google YouTube - Видеохостинг 2857 3
Apple iPod 1550 3
Apple iTunes Store 1115 3
Apple iPod nano 215 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 444 3
Apple True Tone 41 3
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 3
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 3
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 131 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 388 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Тихонов Сергей 14 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 154182 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17926 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53161 7
Китай - Тайвань 4105 6
Южная Корея - Республика 6807 5
США - Калифорния - Купертино 275 5
Азия - Азиатский регион 5700 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1425 2
Япония 13477 2
Европа 24551 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4063 1
Канада 4965 1
Африка - Африканский регион 3550 1
США - Вашингтон - Редмонд 235 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5316 1
Индия - Bharat 5630 1
Финляндия - Финляндская Республика 3652 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1506 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25536 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5208 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11326 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1811 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9447 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5819 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6268 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1171 3
"китайфон" 26 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3252 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1782 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2894 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2688 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 874 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4260 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1605 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1530 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31312 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10522 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2437 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 305 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1905 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8436 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4282 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 647 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 802 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 757 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2146 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 98 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1127 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1716 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5523 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 239 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3127 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 669 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6695 1
Спорт - Шахматы - Chess 250 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 9
MacRumors 141 2
DRAMeXchange 41 1
GizmoChina 147 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
AppleInsider 398 1
TrendForce 129 1
Strategy Analytics 284 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Международный женский день - 8 марта 368 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
