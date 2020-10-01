В России обрушились цены на iPhone

Российские сети распространения без объяснения причин снизили цены на старшие модели смартфонов iPhone 11. Они подешевели более чем на 11 тыс. руб., тогда как стоимость младшего представителя серии осталась практически на прежнем уровне. Возможно, это связано с грядущим выходом iPhone 12, запланированным на октябрь 2020 г.

«Дешевые» iPhone

Крупные российские ритейлеры снизили цены на большинство смартфонов компании Apple 2019 модельного года. Разница в цене по сравнению с изначальными значениями в превышает 10 тыс. руб.

Сильнее всего подешевели старшие модели смартфонов – iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Младший iPhone 11 в «М.Видео» стоит так же, как и на старте продаж – 60 тыс. руб., а в «Ситилинке» он оценивается в 59 тыс. руб. за минимальную комплектацию с 64 ГБ встроенной памяти.

Примечательно, что цены снизили исключительно сторонние сети распространения. На официальном сайте Apple они не менялись с момента релиза смартфонов осенью 2019 г.

Начальная стоимость iPhone 11 Pro и Pro Max

Смартфон iPhone 11 Pro Apple с самого начала продавала минимум за 90 тыс. руб. в версии на 64 ГБ внутренней памяти. Спустя год после его выхода в «Ситилинке» он стоит от 79,5 тыс. руб., а в «М.Видео» от 77 тыс. руб.

Наглядное доказательство снижения цен

Старший iPhone 11 Pro Max в тех же сетях стоит от 89,5 тыс. руб. и 90 тыс. руб. Начальная цена флагмана составляла ровно 100 тыс. руб.

iPhone 11 Pro Max тоже подешевел, но конкуренты от Samsung и Xiaomi пока все равно дешевле

Apple iPhone XR образца 2018 г., до сих пор присутствующий в официальной рознице, стоит в магазинах почти столько же, сколько на сайте Apple – от 46,3 тыс. руб. в «Ситилинке» и от 47 тыс. руб. в «МВидео» за 64 ГБ. Цена на сайте производителя – 50 тыс. руб.

Демпинг из ниоткуда

Причины падения стоимости iPhone в России пока не установлены. Это никак не связано с курсом рубля – как правило, цены могут снижаться при укреплении российской валюты. Однако рубль демонстрирует стремительное падение на фоне роста курса доллара – если 1 июля 2020 г. стоимость $1 по курсу ЦБ составляла 70,4 руб., то к 1 октября 2020 г. она достигла 78,8 руб.

Доллар дорожает, а iPhone дешевеют

Прямую зависимость роста цен на iPhone в России от роста курса доллара CNews отмечал в конце марта 2020 г. На тот момент смартфоны Apple, находящиеся в рознице, подорожали на 3000 руб. каждый. Это коснулось как линейки iPhone 11, так и iPhone XR, вышедшего в 2018 г. Осенью 2019 г. он стоил 50 тыс. руб. за 64 ГБ, а в марте 2020 г. стал стоить 53 тыс. руб. Цены вернулись к установленным Apple лишь спустя несколько дней.

Возможная причина удешевления

Один из наиболее вероятных катализаторов к снижению цен на все актуальные смартфоны Apple 2018 и 2019 годов выпуска – это подготовка ритейлеров к началу продаж нового поколения мобильников Apple. До конца 2020 г. она может показать смартфоны линейки iPhone 12 (предварительное название), притом вместо трех моделей, как в 2019 г., будет сразу четыре новых аппарата.

Один из вариантов дизайна iPhone 12

Премьера iPhone 12 изначально ожидалась 15 сентября 2020 г., но из-за коронавируса Apple пришлось перенести ее на более поздний срок. Теперь, по информации портала MacRumors, их дебют ожидается в середине октября 2020 г.

Сентябрьская же премьера, как сообщал CNews, была посвящена новым часам Watch Series 6, паре новых планшетов iPad и новому сервису Fitness+ для домашних тренировок. В России он пока не работает.

Последние iPhone с полноценным комплектом

Подешевевшие iPhone 11 – это, возможно, последние смартфоны Apple, к которым не придется покупать целый ворох дополнительных аксессуаров. Каждый из этих аппаратов поставляется с наушниками EarPods, кабелем и зарядным устройством, тогда как iPhone 12 могут получить только лишь комплектный кабель, а на зарядку и гарнитуру придется потратить дополнительные деньги.

Сама Apple косвенно подтвердила это, убрав зарядное устройство из коробки с часами Watch Series 6. Но, несмотря на неполный комплект, все iPhone 12 окажутся примерно на $50 (около 3900 руб. по курсу ЦБ на 1 октября 2020 г.) дороже своих предшественников. Зато вместо обычного кабеля с резиновой оплеткой, известного своей способностью ломаться в первые несколько недель использования, в коробке с iPhone 12 может появиться кабель в более прочной тканевой оплетке.