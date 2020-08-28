Новые iPhone станут хуже, но при этом подорожают

Осенью 2020 г. начнутся продажи смартфонов Apple iPhone 12, которые окажутся как минимум на $50 дороже своих предшественников. Цены вырастут на все модели, но при этом Apple уберет из коробки с ними наушники EarPods и фирменную зарядку. Их понадобится покупать дополнительно.

Apple сэкономит на пользователях

Смартфоны линейки iPhone 12 компании Apple, которые она планирует выпустить осенью 2020 г., подорожают на фоне своих предшественников. При этом их комплектация существенно ухудшится, как сообщает исследовательская компания TrendForce, подразделения крупной аналитической компании DRAMeXchange.

В 2020 г. Apple выпустит четыре iPhone и в коробке с каждым из них не будет практически ничего. Компания уберет из нее проводные наушники EarPods, а вместе с ними – и зарядное устройство. Все это пользователю придется приобретать дополнительно, что увеличивает суммарные затраты на приобретение устройства и приведет к ухудшению их потребительских свойств.

Таким образом, если Apple не станет класть в комплект новые аксессуары, то все iPhone 12 (предварительное название серии, может измениться) будут поставляться, если не считать наклейки и бумажные буклеты, исключительно со скрепкой для извлечения SIM-лотка и кабелем USB-Lightning.

Цены не снизятся

Отсутствие необходимых многим комплектных наушников и зарядки могло бы привести к снижению итоговой стоимости новых iPhone 2020 модельного года, но этого, по информации TrendForce, не случится.

Рост стоимости новых iPhone пока не обоснован

Аналитики считают, что смартфон 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max, старший в новой линейке, будет стоить от $1150 (85,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 августа 2020 г.) и до $1200 (89,2 тыс. руб.) в зависимости от объема памяти (64, 256 или 512 ГБ). Для сравнения, в США iPhone 11 Pro Max стоит от $1100 (81,8 тыс. руб.), а в России – от 100 тыс. руб.

Цена 6,1-дюймовой модели iPhone 12 Pro с памятью от 128 до 512 ГБ составит в пределах от $1050 (78,1 тыс. руб.) и до $1100 против $1000 (74,4 тыс. руб.) за iPhone 11 Pro в США и 90 тыс. руб. в России.

Смартфон iPhone 12 Max с экраном на 6,1 дюйма, предположительный потомок iPhone 11, Apple оценивает в $800 (59,5 тыс. руб.) за базовую версию (64 ГБ) и $850 (63,2 тыс. руб.) за топовую (256 ГБ). Что до iPhone 11, то в США он стоит минимум $700 (52 тыс. руб.), а в России – 60 тыс. руб.

Последним представителем новой серии станет смартфон iPhone 12, у которого линейке 2019 года аналогов нет. Его цена будет в пределах от $700 до $750 (55,8 тыс. руб.), а емкость памяти – от 64 до 256 ГБ.

За что такие деньги

Весь квартет своих смартфонов iPhone 12 Apple соберет на процессоре А14, производством которого заведует тайваньская компания TSMC. Это будет один из первых 5-нанометровых чипов в мире (вероятно, даже самым первым), но его спецификации Apple раскроет не раньше официального анонса.

Основные спецификации линейки iPhone 12

iPhone 12 и iPhone 12 Max, по данным TrendForce, не получат поддержку сотовых сетей пятого поколения, в отличие от двух других аппаратов. При наличии одинаковой с iPhone 12 Pro диагонали экрана iPhone 12 Max будет отличаться от него более низким разрешением.

Что касается фотокамер, то все четыре смартфона получат 12-мегапиксельный фронтальный модуль. Основная камера в iPhone 12 и iPhone 12 Max будет состоять из двух 12-мегапиксельных сенсоров, к которым в 12 Pro и 12 Pro Max добавится третий, с таким же разрешением.

Также различия заключаются и в объеме оперативной памяти LPDDR4X. В iPhone 12 и 12 Max установлен модуль на 4 ГБ, а в 12 Pro и 12 Pro Max – 6 ГБ.

Емкость аккумулятора и другие спецификации смартфона эксперты TrendForce не раскрывают. По их данным, продажи всей линейки iPhone 12 должны начаться в октябре 2019 г.

Apple теряет рынок

Аналитики TrendForce подготовили прогноз относительно распределения долей мирового рынка смартфонов по итогам III квартала 2020 г., который завершится 30 сентября. По их оценке, Apple займет 13,3-процентную ее часть против 14,3% во II квартале 2020 г. и сохранит за собой третье место в рейтинге вендоров.

Доля рынка Apple заметно сократится

На второй строчке останется Huawei с долей 14% вместо 18,2% в предыдущем квартале. От их падения выиграет компания Samsung, которая нарастит долю с 19,2% во II квартале 2020 г. до 23,5% в III квартале. Также в третьей четверти будет реализовано 335,2 млн смартфонов против 286,1%, но по итогам всего 2020 г. TrendForce прогнозирует 11,3-процентный спад продаж в сравнении с 2019 г. до 1,24 млрд мобильников. Причина сокращения – пандемия коронавируса COVID-19.