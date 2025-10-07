Потому что и так купят. Из коробок со смартфонами исчезают зарядные кабели

Новые смартфоны, вероятно, будут продаваться без USB-кабелей. Это один из последних аксессуаров, которые еще можно найти в коробке с новым мобильником. На этот раз тренд продвигает не Apple, а производители Android-смартфонов.

Смартфон в пустой коробке

В обозримом будущем новые смартфоны могут лишиться одного из последних комплектных аксессуаров. Как пишет портал Neowin, из коробок с новыми мобильниками могут исчезнуть кабели для зарядки и синхронизации с компьютерами.

Такие кабели поставляются с современными смартфонами с незапамятных времен – как минимум с момента релиза Apple iPhone первого поколения в 2007 г. Большинство смартфонов Nokia на базе Symbian OS тоже комплектовались ими.

Первые звоночки уже прозвенели. Так, на Reddit широко обсуждается ситуация со смартфоном Xperia 10 VII японской компании Sony, в коробке с которым не оказалось не только блока питания, что давно стало нормой, но и кабеля зарядки. И это, судя по всему, не ошибка упаковщика – все экземпляры этого мобильника, премьера которого состоялась в сентябре 2025 г., продаются без этого аксессуара.

pvproductions / FreePik Скоро кабели зарядки придется покупать отдельно

Sony честно предупреждает покупателей, что при приобретении Xperia 10 VII им придется потратить еще немного денег на кабель питания. Об этом написано не только на сайте компании, но и на коробке с устройством.

С кого все началось

Тренд на опустошение коробок с новыми смартфонами задала компания Apple. Она начала в 2016 г. с релизом первого поколения беспроводных наушников AirPods – тогда из комплекта с новыми iPhone исчезла проводная гарнитура EarPods.

Следующим под удар попало зарядное устройство. Здесь Apple сразу заявила, что заботится об окружающей среде и отказывается от зарядки, чтобы сделать упаковку смартфона меньше. Это позволит перевозить больше устройств за раз и тратить меньше картона.

Примеру Apple тут же последовала Samsung и еще несколько компаний. Но массовым явлением это не стало – смартфоны Xiaomi, Redmi, Realme и многих других популярных во всем мире брендов поставляются с очень мощными блоками питания.

В 2024 г. Apple перестала класть кабель зарядки в коробку с наушниками AirPods 4. А в 2025 г. решила лишить пользователей еще и скрепки для лотка с SIM-картами, как, собственно, и самого лотка. Новый iPhone Air не умеет работать с физическими SIM-картами во всех своих модификациях, и потому скрепки в коробке с ним нет.

Ничего нового

Sony не стала придумывать новые аргументы в пользу отказа от кабелей зарядки и просто использует тот, что годами эксплуатирует Apple. Она утверждает, что меньшее количество аксессуаров снижает негативное воздействие на окружающую среду, а также что более компактна упаковка снижает количество отходов.

Но важно понимать, что основная причина всегда – это деньги. Apple теперь продает блоки питания отдельно, в собственных коробках, тем самым получив новый источник дохода. То же и с фирменными кабелями – они есть в ассортименте почти всех крупных вендоров смартфонов.

А чтобы потребители несли деньги именно им, а не сторонним производителям, компании, выпускающие смартфоны, запугивают их. Они говорят, что пользоваться нужно только оригинальными блоками питания и кабелями зарядки во избежание проблем с аккумуляторами.

Последние, как известно, очень любят взрываться. Часто при расследовании подобных случаев производители стараются свалить всю вину на владельца устройства – мол, тот использовал неоригинальные аксессуары.