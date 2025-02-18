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«КомьюнитиТех» развивает фиджитал подход для эффективного управления и роста сообществ

Компания «КомьюнитиТех» (Community tech), участник отрасли community tech, представляет новый подход для управления и роста сообществ. Основой концепции является междисциплинарный подход к изучению группового и социального поведения, объединяющий физическую и цифровую среду — фиджитал (phygital). Это трансформирует традиционные методы построения и управления сообществами. Об этом CNews сообщили представители «КомьюнитиТех».

Суть подхода заключается в интеграции технологий для создания и развития эффективных сообществ. Концепция реализована на одноименной платформе, которая уже зарекомендовала себя как решение для управления сообществами в различных отраслях. Использование геймификации, искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, а также интеграция фиджитал формата помогает бизнесу не только вовлекать участников, но и повышать их лояльность и активность. Это, в свою очередь, способствует улучшению клиентского опыта и росту продаж.

Платформа предоставляет различные инструменты и сервисы для управления сообществом, а также для анализа и оценки влияния деятельности сообщества на бизнес. Она позволяет компаниям организовывать мероприятия, модерировать чаты и управлять активностями с высоким уровнем персонализации. А также создает возможности для автоматизации процессов, что значительно повышает эффективность взаимодействия с участниками. Так платформа, опираясь на результаты исследований собственного R&D-центра в области типологий и ценностных моделей личности, формирует долгосрочную траекторию жизненного цикла каждого участника сообщества. Кроме того, предлагает также широкий набор инструментов для реализации этих траекторий. При этом значительная часть рутинных задач автоматизирована или выполняется ИИ-ассистентами.

Одним из инструментов траектории жизненного цикла участника сообщества является продуктовая витрина, которая способствует успешному продвижению продуктов и сервисов компании среди лояльных членов сообщества. Нейросеть платформы анализирует профиль участников, их активность — в ленте, чатах, поисковых запросах — и формирует продуктовые предложения, максимально релевантные каждому конкретному участнику сообщества. Также доступна интеграция с любыми внешними информационными системами компании, институтами поддержки, партнерскими сервисами и другими системами.

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Бизнес

«Наше решение — это не просто новая технология, это новый подход в управлении сообществами. Наш подход помогает реализовывать одновременно и физический, и онлайн-опыт. На платформе, например, могут быть использованы как точечные инструменты, такие как рекомендательный сервис для более эффективного и качественного нетворкинга, ИИ-ассистенты для сбора и работы с обратной связью, а также сервисы, охватывающие целые функциональные подразделения. К ним относятся планирование календаря активностей сообществ на год исходя из концепции сообщества, целевой аудитории и ее ценностей, сервисы повышения вовлеченности и другие решения», — отметила Оксана Овчинник, руководитель направления развития клубных активностей компании «КомьюнитиТех».

«Независимо от сферы бизнеса, создание сообществ для клиентов, партнёров или сотрудников укрепляет доверие, делает сотрудничество безопасным и эффективным. Компании, которые создадут свои сообщества, получат серьёзное конкурентное преимущество, что поможет им стать лидерами в долгосрочной перспективе», — сказал Александр Полянский, партнер компании «КомьюнитиТех» и сооснователь ClubFirst.

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