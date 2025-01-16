Группа компаний Community.tech создает экосистему для управления сообществами. Ключевым элементом экосистемы является собственное онлайн-приложение, которое предоставляет инструменты для информирования участников, управления календарями мероприятий и модерирования коммуникаций. Это позволяет компаниям выстраивать сети связей и повышать качество клиентского взаимодействия, а участникам — развивать профессиональные компетенции и получать доступ к экспертизе.