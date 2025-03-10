«КомьюнитиТех» расширяет функциональность платформы, интегрируя ВКС-решение

Компания «КомьюнитиТех» (Community tech) тестирует новый видеоконференц-сервис (ВКС), который с марта 2025 г. будет интегрирован в одноименную платформу. Решение направлено на оптимизацию внутренних коммуникаций, что способствует улучшению взаимодействия между участниками сообщества. Новый видеоконференц-сервис стал первым продуктом, поставляемым на платформу сервис-партнером «Пруфикс» в рамках партнерской ISV-программы. Об этом CNews сообщили представители «КомьюнитиТех».

Интеграция решения для видеоконференцсвязи, реализованное на базе «Пруфикс», позволит пользователям платформы осуществлять аудио- и видеозвонки непосредственно в приложении сообщества. В ближайшее время появятся функции проведения видеоэфиров и онлайн-конференций, что значительно упростит процесс общения и сделает его более доступным для всех участников сообщества.

Новое ВКС-решение устраняет необходимость использования нескольких различных сервисов для организации коммуникаций. Теперь текстовые, голосовые и видеосообщения будут доступны в одном мессенджере. Это снижает затраты на ИТ-инфраструктуру. По оценкам экспертов «КомьюнитиТех», использование единой платформы повысит удовлетворенность пользователей в среднем на 10-20%. Также снижение затрат на ИТ-инфраструктуру может быть в диапазоне от 20 до 39%.

Дополнительно интеграция видеоконференцсвязи позволит платформе анализировать предпочтения участников, что усилит вовлеченность аудитории и улучшит качество контента благодаря технологиям видеоаналитики.

«Мы уверены, что интеграция ВКС-решения откроет перед пользователями платформы больше возможностей для эффективных коммуникаций, — отметил Игорь Горячев, руководитель продуктового направления «КомьюнитиТех». — Решение не только обеспечит удобство взаимодействия, но и позволит анализировать потребности участников, поможет сообществам развиваться динамичнее. К тому же, видеоконференцсвязь доступна сегодня практически с любого устройства, который имеет стабильный доступ в интернет. Это делает ВКС-решения, клиентские приложения и платформы удобными инструментами для использования в любом месте и в любое время. Наряду с интуитивностью и высокой функциональностью платформы, ключевым приоритетом остается для нас также безопасность данных».

Также Игорь Горячев подчеркнул, что интеграция ВКС-решения от «Пруфикс» является первым шагом в запуске ISV-партнерской программы. В будущем все пользователи смогут, при добавлении новых продуктов на платформу, выбирать и комбинировать желаемые опции, аналогично тому, как это делается на маркетплейсах, где можно комбинировать различные модели работы.

Алексей Маханьков, генеральный директор «Пруфикс»: «Наши технологии позволяют участникам онлайн-трансляций и видеоконференций не только наблюдать за мероприятием, но и активно взаимодействовать с площадкой — через текстовые сообщения, голосовые звонки или видеозвонки. Это открывает новые возможности для бизнеса: повышает вовлеченность аудитории, улучшает качество коммуникации и делает цифровые мероприятия более эффективными».

В ближайших планах «КомьюнитиТех» — запуск ряда новых ИИ-продуктов, включая SaaS-версию платформы, функцию «рандом кофе», гостевой режим, векторный поиск по смыслу и десктопную версию. Эти нововведения направлены на дальнейшее улучшение пользовательского опыта и расширение функциональных возможностей платформы.